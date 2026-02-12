Thủ tướng viếng nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành

Sáng 12/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến viếng nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành.

Lễ tang nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó thủ tướng) Đoàn Duy Thành được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, theo nghi thức cấp Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi vòng hoa viếng.

Trong sổ tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành là "người lãnh đạo đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Ông "gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình đồng chí Đoàn Duy Thành về sự đau thương mất mát không gì bù đắp được này.

Lễ tang nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành, sáng 12/2. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi sổ tang, nhấn mạnh nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành là "nhà lãnh đạo có tầm nhìn, bản lĩnh và trách nhiệm cao, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc". "Đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng, nổi bật trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Xin gửi tới gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất", Phó chủ tịch nước viết.

Đọc lời điếu tại lễ truy điệu, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết cả cuộc đời học tập, cống hiến, dù trên cương vị công tác nào, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy, phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

"Với quyết tâm đổi mới, tác phong lãnh đạo quyết liệt, thẳng thắn, luôn nghiên cứu, trăn trở, tìm tòi những cách làm sáng tạo, đồng chí Đoàn Duy Thành đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, xây dựng và phát triển đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, để lại nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ sau học tập và noi theo", ông Bình nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành. Ảnh: Nguyên Phong

Tại Hải Phòng, ông là người tiên phong tổ chức phong trào "ngói hóa nông thôn"; khai hoang lấn biển, đắp đập Đình Vũ, lập hai xã mới là Hải Thành và Tân Thành. Ông cũng tiên phong thực hiện khoán hộ, giao ruộng cho nông dân, là cơ sở thực tiễn để Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 100 năm 1981, tạo tiền đề cho "khoán 10" ra đời, làm nền tảng pháp lý phát triển nông nghiệp cả nước.

Với vai trò Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại thương, Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại, ông đã góp phần quan trọng vào hoàn thiện thể chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, từng bước mở cửa, hội nhập phát triển kinh tế quốc tế; dân chủ hóa đời sống xã hội. Ông thúc đẩy những cải cách kinh tế quan trọng như kiềm chế lạm phát, xóa bỏ độc quyền ngoại thương, mở rộng tự chủ cho doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển.

Trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Thành thúc đẩy tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, cải cách thể chế.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn Chủ tịch nước viếng nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành. Ảnh: Nguyên Phong

Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đoàn Duy Thành qua đời lúc 6h43 ngày 6/2, thọ 97 tuổi. Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, ông được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Sau lễ truy điệu, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành sẽ an nghỉ tại quê nhà thôn Tường Vu, xã Lai Khê, Hải Phòng.

Nguyên Phong