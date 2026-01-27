Thủ tướng Vanuatu tham quan nhà máy nhôm Grando

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat cùng đoàn công tác đã tới tham quan nhà máy nhôm Grando, tại Hà Nội, ngày 24/1.

Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat đã có chuyến thăm và làm việc với một số trường đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam, nhằm mở rộng mối quan hệ, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Đây là lần đầu tiên ông Jotham Napat đến thăm Việt Nam sau khi nhậm chức hồi tháng 2/2025.

Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat cùng Đoàn Tổng lãnh sự quán Vanuatu tại Việt Nam đã tới tham quan nhà máy nhôm Grando. Ảnh: Grando

Trong khuôn khổ chuyến đi, Thủ tướng Vanuatu và đoàn công tác đã có buổi làm việc, khảo sát toàn bộ quy trình sản xuất tại nhà máy nhôm Grando, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, đùn ép nhôm, xử lý bề mặt đến kiểm tra chất lượng thành phẩm trước khi xuất xưởng. Khác với các hoạt động mang tính nghi thức, chuyến thăm tập trung vào năng lực sản xuất thực tế, khả năng vận hành dây chuyền và đáp ứng đơn hàng lớn.

Nhà máy nhôm Grando hiện vận hành hệ thống sản xuất quy mô lớn với 15 dây chuyền đùn ép nhôm, 3 dây chuyền sơn tĩnh điện, 2 dây chuyền mạ anode, cùng các dây chuyền phun cát và gia công tự động. Tổng công suất đạt khoảng 60.000 tấn nhôm thành phẩm mỗi năm và 72.000 tấn billet nhôm, phục vụ đồng thời thị trường trong nước và xuất khẩu.

Mức độ tự động hóa cao, quy trình sản xuất khép kín và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt giúp Grando duy trì sự ổn định về thông số kỹ thuật, độ bền và tính đồng nhất của sản phẩm, những yếu tố then chốt để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Jotham Napat đánh giá cao quy mô và mức độ đầu tư của nhà máy. Ông cho rằng Việt Nam có lợi thế về tài nguyên, cùng năng lực sản xuất - kinh doanh ngày càng được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Ông Jotham Napat, Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Grando

Tại buổi làm việc, ông Dương Viết Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm, Hà Nội, giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển công nghiệp, đặc biệt là các dự án sản xuất có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại. Đồng thời, ông Cường kỳ vọng, chuyến thăm sẽ là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Vanuatu trong thời gian tới.

Ông Dương Viết Cường, Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Gia Lâm, Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Grando

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Thái Sơn, Tổng giám đốc Nhà máy nhôm Grando, cho biết chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Vanuatu là sự ghi nhận đối với chiến lược đầu tư dài hạn vào công nghệ, con người và quản trị sản xuất của doanh nghiệp.

"Việc lãnh đạo cấp cao của Vanuatu trực tiếp đến tham quan và đánh giá năng lực sản xuất là sự khích lệ lớn đối với đội ngũ kỹ sư và người lao động của chúng tôi. Đây cũng là dịp để Grando chia sẻ về định hướng phát triển dựa trên chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế và năng lực cung ứng ổn định", ông Sơn chia sẻ.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Tổng giám đốc nhà máy nhôm Grando phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Grando

Trong chiến lược phát triển dài hạn, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp dây chuyền, hoàn thiện hệ thống quản trị và chủ động tham gia các hoạt động ngoại giao kinh tế để kết nối với các đối tác tiềm năng, hướng đến mục tiêu xuất khẩu và mở rộng thị trường quốc tế.

Các chuyên gia nhận định, những chuyến thăm cấp cao gắn với tham quan doanh nghiệp sản xuất không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà tạo tiền đề cho hợp tác kinh tế thực chất, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong hoạt động ngoại giao kinh tế, khẳng định vị thế của công nghiệp Việt Nam trên bản đồ sản xuất toàn cầu.

Cộng hòa Vanuatu là quốc đảo nằm ở khu vực Nam Thái Bình Dương, gồm hơn 80 hòn đảo với dân số khoảng 330.000 người. Vanuatu hiện theo đuổi định hướng phát triển kinh tế mở, tập trung vào các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và từng bước thúc đẩy công nghiệp nhẹ, chế biến và thương mại quốc tế.

