Thủ tướng thúc đẩy mô hình chăm sóc người cao tuổi 'sáng đón đi, tối đưa về'

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương phát triển mô hình chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi, gắn với nhà sinh hoạt cộng đồng và cơ sở dưỡng lão.

Chỉ thị về tăng cường công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số được Thủ tướng ký ngày 23/12. Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Y tế hướng dẫn chăm sóc người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở dưỡng lão; phát triển mô hình chăm sóc ban ngày theo hướng "sáng đón đi, tối đưa về"; đẩy mạnh câu lạc bộ người cao tuổi, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia chuyển đổi số, khởi nghiệp.

Bộ Y tế được giao sớm xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi nhằm phát huy vai trò, tiềm năng, tri thức và kinh nghiệm của người cao tuổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội, phù hợp với bối cảnh già hóa dân số.

Thủ tướng đánh giá hiện nay mạng lưới các cơ sở chăm sóc, trung tâm chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi còn thiếu, chất lượng và hiệu quả chưa cao. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gặp khó khăn khi đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là trong tiếp cận đất đai, nguồn lực và chính sách ưu đãi. Bên cạnh đó, các cơ quan chưa có chính sách toàn diện để phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn già hóa dân số.

Lãnh đạo Chính phủ giao các bộ, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp. Bộ Xây dựng hỗ trợ nhà phòng tránh bão lũ cho hộ nghèo, cận nghèo, ưu tiên các hộ có người cao tuổi. Bộ Ngoại giao vận động Liên Hợp Quốc xây dựng Công ước Quốc tế về người cao tuổi theo chủ trương của Chính phủ Việt Nam và huy động nguồn lực nước ngoài hỗ trợ người cao tuổi. Bộ Công Thương nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển "kinh tế bạc" thích ứng với già hóa dân số. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức các diễn đàn về "kinh tế bạc".

Các địa phương được yêu cầu sớm ban hành chính sách khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở chăm sóc người cao tuổi ngoài công lập, kết hợp chăm sóc, y tế và phục hồi chức năng. Trụ sở dôi dư được ưu tiên sử dụng làm trung tâm chăm sóc và câu lạc bộ cho người cao tuổi.

Người cao tuổi tham gia dịch vụ dưỡng lão bán trú tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Chỉ đạo trên của Thủ tướng nhằm cụ thể hóa quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm nêu hồi tháng 9 về yêu cầu có giải pháp "chống cô đơn" cho người cao tuổi. Theo Tổng Bí thư, mô hình trung tâm dưỡng lão ban ngày là hướng đi đúng nhưng tiến độ triển khai còn chậm, dù đã nhiều lần được đề cập. Ông cho rằng cần khuyến khích cả khu vực tư nhân tham gia thành lập các trung tâm chăm sóc người cao tuổi, bởi ban ngày con cháu đi học, đi làm, nhiều người già ở nhà trong tình trạng cô đơn.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, các trung tâm có thể tổ chức đưa đón bằng ôtô, tạo điều kiện để người cao tuổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp cũ, tham gia sinh hoạt, thể thao, âm nhạc, văn hóa, văn nghệ. Việc chăm sóc người cao tuổi cần được quan tâm tương xứng vì những giải pháp này góp phần kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống.

Vũ Tuân