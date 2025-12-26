Thủ tướng Thái Lan hy vọng đạt lệnh ngừng bắn với Campuchia vào ngày mai

Thủ tướng Thái Lan Anutin bày tỏ hy vọng đạt thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia sau cuộc gặp sắp tới giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước vào 27/12.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia đã nhất trí cử Bộ trưởng Quốc phòng Natthaphon Narkphanit tới gặp người đồng cấp Campuchia vào 27/12, ngày đàm phán thứ tư của Ủy ban Biên giới chung (GBC) nhằm chấm dứt xung đột biên giới giữa hai nước.

"Nếu ngày mai hai bộ trưởng quốc phòng có thể đạt được thỏa thuận mà cả Thái Lan và Campuchia đều chấp nhận, văn kiện họ ký kết phần lớn sẽ dựa trên 4 điểm chính đã được nêu trong tuyên bố chung trước đó", ông Anutin nói trong cuộc họp báo ở Bangkok.

4 điểm chính trong thỏa thuận hòa bình hồi tháng 10 bao gồm rút vũ khí hạng nặng, rà phá bom mìn dọc biên giới, hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới và thiết lập cơ chế quản lý chung khu vực biên giới tranh chấp.

"Quan trọng là đôi bên phải giữ lời, không tấn công, đe dọa, khiêu khích hoặc leo thang căng thẳng. Mọi người có thể tin tưởng Thái Lan. Chúng tôi luôn tuân thủ thỏa thuận và cam kết. Hãy để đây là lần ký kết cuối cùng, để hòa bình được lập lại và người dân có thể trở về nhà", Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh.

Về đề xuất ngừng bắn 72 giờ của Thái Lan, ông Anutin cho rằng đó là điều kiện mà Bangkok đề nghị Campuchia chấp nhận. "Nếu họ có thể làm được, chúng tôi sẽ xem xét việc thả 18 binh sĩ Campuchia", ông cho hay.

Campuchia hiện chưa phản hồi về những phát biểu này của ông Anutin. Thủ tướng Campuchia Hun Manet trước đó cho biết ông đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và hai bên thảo luận về "cách thức để đảm bảo đạt thỏa thuận ngừng bắn dọc biên giới Campuchia - Thái Lan".

Căng thẳng Campuchia và Thái Lan leo thang trở lại rồi bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới. Hai bên sau đó sử dụng các vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích mục tiêu ở lãnh thổ nước láng giềng.

Hai nước bắt đầu nối lại đàm phán từ hôm 24/12 và dự kiến kết thúc vào ngày 27/12, song chưa đạt bước đột phá nào. Cả Campuchia và Thái Lan đều cáo buộc lẫn nhau tiếp tục các cuộc tấn công trong thời gian đàm phán.

