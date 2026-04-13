Thủ tướng Slovakia: Việt Nam là nguồn cảm hứng để học hỏi kinh nghiệm

Gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Robert Fico cho biết Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng để Slovakia học hỏi kinh nghiệm phát triển và hội nhập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hôm nay tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Phủ Chủ tịch, nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả cả về vật chất, tinh thần mà nhân dân Slovakia dành cho Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Giang Huy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho hay Việt Nam nhất quán coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Slovakia, đồng thời bày tỏ hài lòng khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Thủ tướng Fico cho hay cá nhân ông có tình cảm rất đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam, luôn trân trọng dân tộc Việt Nam anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và một Việt Nam vô cùng năng động trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như hội nhập quốc tế, nhất là chính sách đối ngoại đúng đắn của Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp hiện nay.

Thủ tướng cho biết Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng để Slovakia học hỏi kinh nghiệm trong phát triển, hội nhập quốc tế và khu vực, nhấn mạnh Slovakia luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất tại Đông Nam Á và một trong ba đối tác lớn nhất tại châu Á.

Thủ tướng Slovakia cho hay sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai ngay các thỏa thuận đạt được, đặc biệt trong những lĩnh vực mang tính đột phá như kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng - an ninh, công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và AI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu một số định hướng lớn để hai bên triển khai, trong đó có tăng cường tin cậy chính trị, đưa hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư trở thành trụ cột chính của hợp tác.

Hai bên chú trọng thành lập các dự án "hải đăng" ở lĩnh vực công nghiệp ôtô, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số và công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác lao động và mở rộng hợp tác địa phương. Hai nước cần tận dụng tối đa vị trí cửa ngõ để tiếp cận thị trường ASEAN và EU.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, qua đó góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững, thịnh vượng của các quốc gia.

Việt Nam - Slovakia nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, coi đây là nền tảng vững chắc và động lực quan trọng để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị truyền thống và củng cố quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Fico và Thủ tướng Lê Minh Hưng sáng nay hội đàm tại trụ sở chính phủ, sau đó chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghiệp quốc phòng, ngoại giao, văn hóa, năng lượng nguyên tử. Hai Thủ tướng cũng thông qua Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác Chiến lược.

Vũ Hoàng