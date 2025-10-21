Thủ tướng: Phòng không - Không quân là tuyến đầu phòng thủ quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục là "lá chắn thép" bảo vệ bầu trời Tổ quốc, nghiên cứu xây dựng "Vòm phòng không bền vững" củng cố thế trận phòng thủ quốc gia.

Sáng 21/10, phát biểu tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân (22/10/1963), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chiến tranh hiện đại có xu hướng gia tăng tấn công đường không, tên lửa, sử dụng vũ khí công nghệ cao, máy bay không người lái, tác chiến điện tử và không gian mạng. Vì vậy, lực lượng Phòng không - Không quân phải luôn giữ thế chủ động, nắm chắc tình hình, "không để bị động, bất ngờ".

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Quân chủng đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí, trang bị và phát triển công nghiệp quốc phòng; chú trọng chính sách thu hút, đào tạo nhân tài, nhất là trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ cao.

Thủ tướng giao Quân chủng xây dựng Đề án "Vòm phòng không bền vững" - hệ thống phòng thủ đa tầng, tích hợp giữa phòng không và không quân, kết hợp giữa vũ khí truyền thống với công nghệ số, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ không phận quốc gia, bảo vệ an toàn vùng trời, vùng biển và các trung tâm trọng yếu của đất nước.

Thủ tướng trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho quân chủng PK-KQ Quân chủng Phòng không Không quân đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ngày 21/10. Video: Huy Mạnh

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh tinh thần "ba không": không chủ quan, mất cảnh giác; không tự mãn với thành tích; không sợ bất kỳ kẻ thù nào. Quân chủng phải tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa" theo tinh thần Nghị quyết 44 của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với đó, lực lượng cần tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận đối không, luôn sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Các đơn vị nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm các cuộc chiến tranh trên thế giới, đặc biệt là chiến dịch phòng không lớn, để phát triển nghệ thuật quân sự, cách đánh và tác chiến phù hợp trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thủ tướng cũng yêu cầu đột phá trong công nghiệp quốc phòng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số trong quản lý và tác chiến; nâng cao năng lực tự chủ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất trang bị kỹ thuật hiện đại; tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. "Lịch sử 62 năm hào hùng là nguồn sức mạnh để Phòng không - Không quân tiếp tục là lá chắn thép bảo vệ bầu trời Tổ quốc, thể hiện ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân tham dự buổi lễ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, cho biết lực lượng luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị để xử lý kịp thời mọi tình huống trên không.

Những năm qua, Quân chủng tham gia nhiều hoạt động lớn như bay trình diễn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế, diễu binh mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Giải phóng miền Nam và 80 năm Quốc khánh. "Thời gian tới, Quân chủng sẽ điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả và hiện đại hơn", ông nói.

Trung tướng Phạm Tuân, phi công từng bắn rơi máy bay B-52, cho rằng 62 năm qua là hành trình khẳng định bản lĩnh và khả năng sáng tạo của lực lượng không quân Việt Nam. Ông nhắc lại những trận đánh từ Điện Biên Phủ 1954, chiến thắng "Đánh thắng trận đầu" ngày 5/8/1964, cầu Hàm Rồng năm 1965 đến "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" năm 1972, khi bộ đội Phòng không - Không quân bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 B-52, buộc đối phương trở lại bàn đàm phán Paris.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn huy hiệu Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Quân chủng Phòng không - Không quân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo trung tướng Phạm Tuân, lịch sử chiến đấu của lực lượng là minh chứng cho tư duy chuẩn bị sớm, từ xa của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ khi đất nước còn chia cắt, các đơn vị Phòng không và Không quân đã được hình thành, phát triển từ Đại đoàn Pháo cao xạ 367, Ban Nghiên cứu Không quân đến các trung đoàn tiêm kích, vận tải, radar, từng bước trở thành Quân chủng kỹ thuật hiện đại.

Ông cho rằng trong bối cảnh chiến tranh công nghệ cao hiện nay, người lính Phòng không - Không quân ngoài ý chí và bản lĩnh cần làm chủ khoa học kỹ thuật, sáng tạo trong cách đánh và sử dụng trang bị, bảo đảm lực lượng luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.

Hoàng Phương - Huy Mạnh