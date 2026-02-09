Thủ tướng phát động phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cả nước, từ doanh nghiệp đến người dân thi đua làm giàu, phát triển và đổi mới sáng tạo.

Tại hội nghị ngày 9/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân; nâng hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Với phong trào thi đua phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân và nâng hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, theo Thủ tướng, nhằm tập trung vào 5 trọng tâm.

Thứ nhất, đổi mới tư duy quản lý, chuyển từ hành chính sang kiến tạo phát triển, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp.

Thứ hai, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Thứ ba, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp theo hướng "5 hóa": số hóa, xanh hóa, thông minh hóa, tối ưu hóa nguồn lực, hài hòa lợi ích.

Thứ tư, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thứ năm, doanh nghiệp đổi mới quản trị, làm chủ công nghệ, chuyển đổi xanh - số, xây dựng thương hiệu Việt và văn hóa kinh doanh.

Đồng thời, Thủ tướng cũng phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị phát động phong trào thi đua, ngày 9/2. Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị các cấp ngành, địa phương đột phá trong tư duy, cải cách và kiến tạo phong trào "không hình thức, manh mún, lãng phí nguồn lực". Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động cần vượt qua giới hạn, tiên phong làm giàu chính đáng, đúng pháp luật và nhân văn.

Tại lễ phát động, đại diện địa phương, doanh nghiệp cam kết tích cực tham gia, tổ chức các phong trào. Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, thành phố xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là trụ cột tăng trưởng; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò nòng cốt.

"Hà Nội cam kết triển khai phong trào với tinh thần đoàn kết - sáng tạo - hiệu quả, đi đầu, làm mẫu cho cả nước", ông Thắng nói.

Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển cho biết tập đoàn xác định chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là trụ cột xuyên suốt, tập trung vào hạ tầng, logistics, năng lượng tái tạo. T&T cam kết "nói ít, làm nhiều, hiệu quả thật", tập trung nguồn lực, quản trị điều hành doanh nghiệp cho đến các dự án đầu tư chiến lược theo định hướng xanh - số - bền vững.

Tương tự, Tổng giám đốc CMC Hồ Thanh Tùng cho hay tập đoàn đẩy mạnh đầu tư AI, trung tâm dữ liệu, nhân lực chất lượng cao. Họ hướng tới trở thành doanh nghiệp chuyển đổi AI toàn cầu đến 2030. Năm 2026, CMC tăng tốc chuyển đổi AI, làm chủ công nghệ chiến lược, thúc đẩy phát triển hạ tầng số và dữ liệu.

Phương Dung