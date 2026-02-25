Thủ tướng Nhật Bản vướng rắc rối vì tặng quà cho hơn 300 nghị sĩ

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gây nghi ngại khi tặng quà chúc mừng cho hơn 300 nghị sĩ đảng cầm quyền, mỗi món có giá khoảng 190 USD.

Sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã quyết định tri ân 315 nghị sĩ cùng đảng bằng cách gửi cho mỗi người một cuốn catalogue chọn quà từ trung tâm thương mại. Mỗi nghị sĩ có thể chọn một món quà trị giá khoảng 30.000 yen (192 USD), bao gồm chi phí vận chuyển và thuế.

Bà Takaichi nói trước quốc hội ngày 25/2 rằng chi phí được chi trả từ quỹ chính trị của nhánh LDP tại tỉnh Nara do bà đứng đầu. Bà khẳng định những món quà này không mua bằng ngân sách nhà nước.

"Tôi gửi tặng những món quà này nhằm bày tỏ sự trân trọng trước chiến thắng của họ trong một kỳ bầu cử vô cùng khốc liệt, cũng như để hỗ trợ công việc lập pháp của họ trong tương lai", bà Takaichi nhấn mạnh.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dự cuộc họp nội các tại văn phòng thủ tướng ở Tokyo ngày 24/2. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, sự việc này gợi lại bê bối "quỹ đen" từng làm rung chuyển LDP hồi năm 2023, khiến cựu thủ tướng Fumio Kishida lao đao và làm gia tăng sự phẫn nộ của cử tri. Liên minh của người kế nhiệm ông Kishida là Shigeru Ishiba mất thế đa số ở cả lưỡng viện quốc hội vào năm ngoái cũng do bê bối này.

"Thông tin về các cuốn catalogue này rất dễ khiến người ta nói 'Thủ tướng Takaichi, bà cũng thế sao?'. Đây là diễn biến mới và bà ấy sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm", ông Junya Ogawa, lãnh đạo phe đối lập chính Liên minh Cải cách, cho hay.

Luật tài trợ chính trị của Nhật Bản quy định cá nhân không được quyên góp cho ứng viên tranh cử, nhưng các khoản đóng góp có thể được thực hiện thông qua đảng phái chính trị, bao gồm cả các nhánh địa phương.

Cựu thủ tướng Ishiba từng bị chỉ trích vào tháng 3 năm ngoái vì bị cho là đã trao phiếu quà tặng trị giá 100.000 yen (642 USD), chi bằng tiền cá nhân, cho 15 nghị sĩ Hạ viện trong một bữa tối.

Huyền Lê (Theo AFP)