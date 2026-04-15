Thủ tướng nêu ba định hướng hợp tác giải quyết các vấn đề năng lượng

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị AZEC mở rộng, đề xuất ba định hướng hợp tác để các nước châu Á giải quyết các vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 15/4 tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC) mở rộng, do Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chủ trì. Hội nghị nhằm ứng phó với sự đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng của các nước châu Á do ảnh hưởng từ sự gián đoạn nguồn cung.

Thủ tướng nhận định cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay xuất phát từ những biến động ngắn hạn, phản ánh những mất cân đối mang tính cấu trúc, cùng sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia. Việt Nam cho rằng giải pháp không chỉ là đa dạng hóa nguồn cung, mà còn cần tăng cường tin cậy chiến lược, thúc đẩy hợp tác, đối thoại, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Khẳng định Việt Nam đang nỗ lực hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, xác định phát triển năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh là ưu tiên chiến lược, Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết các vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng.

Trong ngắn hạn, các nước cần tăng cường phối hợp chính sách nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, thuận lợi hóa thương mại và duy trì ổn định, thông suốt các chuỗi cung ứng, nhất là về năng lượng và lương thực.

Trong trung và dài hạn, cần nâng cao tự chủ chiến lược và năng lực chống chịu của nền kinh tế thông qua phát triển hạ tầng năng lượng đồng bộ, tăng cường dự trữ chiến lược, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ.

Các nước cũng cần đẩy nhanh triển khai hiệu quả, thực chất những dự án hợp tác trong khuôn khổ AZEC, phù hợp với năng lực và điều kiện thực tiễn của từng quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC) mở rộng. Ảnh: TTXVN

Hội nghị trực tuyến có sự tham dự của lãnh đạo 15 nước, trong đó có 10 nước thành viên AZEC, gồm Nhật Bản, Australia, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, cùng 5 nước khách mời Hàn Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, Sri Lanka, Đông Timor và đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA).

Tại hội nghị, Thủ tướng Sanae công bố Nhật Bản quyết định dành gói tài chính 10 tỷ USD để hỗ trợ đa dạng hóa nguồn cung năng lượng cho châu Á, tập trung vào biện pháp ứng phó khẩn cấp như mua sắm vật tư và duy trì chuỗi cung ứng, cũng như tăng cường khả năng phục hồi kinh tế, năng lượng trong dài hạn. Bà đề xuất nâng cấp sáng kiến AZEC lên AZEC 2.0 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và tăng tính tự cường cho châu Á.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ ủng hộ sáng kiến nâng cấp lên AZEC 2.0, khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục chủ động phối hợp cùng Nhật Bản và các đối tác trong triển khai hiệu quả những sáng kiến của AZEC để cùng kiến tạo một tương lai xanh hơn, bền vững và thịnh vượng hơn.

Thủ tướng Sanae cho biết sẽ giao các cơ quan liên quan của Nhật Bản trao đổi với các nước để sớm cụ thể hóa những sáng kiến trên.

