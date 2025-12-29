Thủ tướng nêu ba bài học với ngành ngoại giao Việt Nam

Thủ tướng nhấn mạnh ba bài học quan trọng với ngành ngoại giao Việt Nam năm qua, trong đó có cương quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, nhưng cũng phải mềm dẻo trong triển khai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 29/12 dự hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2025, đánh giá cao những kết quả quan trọng đã đạt được của ngành, khi vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao trong nền kinh tế thế giới, nền chính trị toàn cầu và nền văn minh nhân loại, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Việt Nam đã thiết lập khuôn khổ quan hệ từ Đối tác Toàn diện trở lên với 42 đối tác, tổ chức thành công nhiều sự kiện đa phương quan trọng như Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị P4G, Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ngoại giao kinh tế đã thu hút các nguồn lực đột phá với gần 350 thỏa thuận, cam kết với các đối tác, đóng góp cho phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao ngày 29/12. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh ba bài học quan trọng với ngành ngoại giao, trước hết là kiên trì đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Ngành ngoại giao cũng cần cương quyết nhưng mềm dẻo, bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc nhưng cũng rất linh hoạt trong triển khai để đạt được mục đích. Bài học thứ ba là nắm chắc, nắm sâu tình hình; tham mưu phản ứng kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả.

Trong tình hình mới, Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao quán triệt phương châm 24 chữ: Tham mưu chính xác, thích ứng linh hoạt, xoay chuyển kịp thời, chuyển đổi hiệu quả, trách nhiệm cộng đồng và ổn định phát triển.

Ngọc Ánh