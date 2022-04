Thủ tướng nêu 3 biện pháp bảo vệ tài nguyên nước ở châu Á - Thái Bình Dương

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế về khai thác, quản lý bền vững tài nguyên nước.

Phát biểu trực tuyến hôm nay tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư khu vực châu Á - Thái Bình Dương về nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những tác động cộng hưởng chưa từng có từ loạt thách thức mang tính toàn cầu như đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, khai thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó có tài nguyên nước, đã và đang để lại những hệ lụy to lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư khu vực châu Á - Thái Bình Dương về nước ngày 23/4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất ba nhóm biện pháp để triển khai tại khu vực. Ông nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác, cộng đồng quốc tế cần cùng thực hiện các cam kết về tài nguyên nước.

Nhật Bản và các nước phát triển cần hỗ trợ các nước đang phát triển về kinh nghiệm, tài chính, công nghệ, quản trị, đào tạo nhân lực, điều tra cơ bản và quy hoạch sử dụng nước nhằm quản lý hiệu quả, khai thác bền vững và phân bổ công bằng tài nguyên nước. Các nước ưu tiên quản lý bền vững và bảo vệ các hệ sinh thái với các giải pháp thuận theo tự nhiên, hài hòa với thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

Các nước cần hỗ trợ hoạt động của các tổ chức, cơ chế hợp tác về quản lý lưu vực sông xuyên biên giới như Ủy hội sông Mekong quốc tế và các cơ chế hợp tác lưu vực sông khác. Các giải pháp mang tính toàn diện cần được tập trung thúc đẩy, bao gồm chuyển đổi số, khuyến khích doanh nghiệp và người dân cùng tham gia, đẩy mạnh hợp tác công - tư và tăng cường quản trị nước thông minh, theo Thủ tướng.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn xác định nước là nguồn tài nguyên chiến lược, cần được quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp, an toàn, đảm bảo vệ sinh, hiệu quả để thúc đẩy phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững. Việt Nam xác định đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, không đánh đổi an sinh xã hội và môi trường sống, an ninh nguồn nước để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn tích cực tham gia và đóng góp vào nỗ lực chung trên mọi cấp độ hợp tác quốc tế, nhất là với các quốc gia có chung nguồn nước với Việt Nam như Lào, Campuchia, Trung Quốc và các đối tác quốc tế khác để quản lý, phát triển, bảo vệ và sử dụng bền vững và hiệu quả, cùng có lợi tài nguyên nước từ các dòng sông.

Hội nghị thượng đỉnh nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương là sáng kiến của cựu Thủ tướng Nhật Bản Ryutaro Hashimoto đưa ra tại Diễn đàn nước toàn cầu lần thứ tư vào năm 2006, được tổ chức theo định kỳ 2 - 3 năm/lần và tập trung vào các khía cạnh khác nhau của vấn đề nước. Hội nghị năm nay do Nhật Bản đăng cai tổ chức tại thành phố Kumamoto ngày 23 - 24/4.

Thanh Danh