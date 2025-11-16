Thủ tướng lên đường dự hội nghị thượng đỉnh G20

Thủ tướng và phu nhân hôm nay rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra ngày 16-24/11, theo lời mời của Thủ tướng Kuwait Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa.

Tháp tùng Thủ tướng có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung và các quan chức khác, theo Báo Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tại sân bay Nội Bài ngày 16/11. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao G20 thể hiện Việt Nam coi trọng hợp tác với các thành viên G20 và đối tác quốc tế. Hoạt động đồng thời khẳng định vai trò, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng tăng và đóng góp ngày càng tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam tại những hội nghị, diễn đàn đa phương.

Chuyến công tác của Thủ tướng thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước khu vực Trung Đông và châu Phi, trong đó có Kuwait, Algeria và Nam Phi.

Hoạt động nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Nam Phi, Kuwait và Algeria, cũng như với các nước khu vực Trung Đông và châu Phi.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy và tạo động lực mới cho phát triển quan hệ song phương với ba nước, hướng tới tầm cao mới, nhất là thúc đẩy ký kết những hiệp định, thỏa thuận tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và lĩnh vực có thế mạnh phù hợp với nhu cầu mỗi bên, tăng cường hợp tác tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Việt Nam và Kuwait thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 10/1/1976. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt khoảng 7,3 tỷ USD, chủ yếu là nhập siêu dầu thô. Việt Nam xuất khẩu sang Kuwait các mặt hàng như thủy sản, rau quả, hạt điều, hạt tiêu, gỗ, phụ tùng, linh kiện...

Việt Nam và Algeria thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/10/1962. Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Algeria khoảng 192,3 triệu USD, chủ yếu gồm cà phê, hạt tiêu, kim loại và hóa chất; nhập khẩu gần 6 triệu USD chủ yếu là rau quả, thức ăn gia súc và nguyên liệu.

Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993. Nam Phi là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 1,8 tỷ USD. Hai bên thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay tổ chức tại thành phố Johannesburg của Nam Phi, có chủ đề "Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững". Sự kiện sẽ tập trung vào 4 trọng tâm gồm tăng cường khả năng chống chịu và ứng phó với thiên tai; thúc đẩy quản lý nợ bền vững đối với các quốc gia thu nhập thấp; huy động tài chính cho chuyển đổi năng lượng công bằng; tận dụng khoáng sản thiết yếu phục vụ tăng trưởng bao trùm, bền vững.

G20 được thành lập năm 1999 gồm các nước G7 và những nền kinh tế lớn khác. G20 chiếm 67% dân số thế giới, 85% GDP toàn cầu và 75% thương mại quốc tế. Đây là cơ chế có vai trò ảnh hưởng toàn cầu.

Việt Nam đã 6 lần được mời dự hội nghị thượng đỉnh G20, tham gia một số sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ G20, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung giải quyết các thách thức toàn cầu.

Thanh Danh