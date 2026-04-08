Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 8/4, Quốc hội phê chuẩn danh sách Danh sách phó chủ tịch, các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh là Thủ tướng Lê Minh Hưng. Các ủy viên Hội đồng gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an và ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao.

Theo Hiến pháp, Chủ tịch nước là thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn. Hội đồng Quốc phòng và An ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức ngày 7/4. Ảnh: Hoàng Phong

Chiều qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Lê Minh Hưng 56 tuổi, quê Hà Tĩnh; trình độ Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 13, 14; Bí thư Trung ương Đảng hai khóa 13, 14; Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 12 đến 14; đại biểu Quốc hội hai khóa 15, 16.