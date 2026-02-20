Thủ tướng: Khánh thành cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào 30/4

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thi công nỗ lực cao nhất, tăng tốc để khánh thành cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào dịp 30/4, chào mừng 51 năm ngày thống nhất đất nước.

Sáng 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát thực địa, kiểm tra tình hình, thăm cán bộ, kỹ sư, công nhân dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Biểu dương nỗ lực của các đơn vị thi công trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt năm qua, Thủ tướng đánh giá năm nay thu nhập công nhân đã cao hơn, đường mở rộng hơn, nhân dân phấn khởi hơn, chi phí tiết kiệm hơn, giá trị gia tăng của đất cao hơn.

Theo Thủ tướng, đường đi tới đâu sẽ thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, thúc đẩy giao thương khu vực biên giới, tạo thêm sinh kế cho bà con nhân dân và phát triển kinh tế địa phương. Ông yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, địa phương phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, với tinh thần "việc gì có lợi nhất cho dân thì làm".

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân thi công dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng huy động quân đội tham gia hỗ trợ những phần việc có thể làm được, với tinh thần phát huy tốt 3 chức năng cơ bản của quân đội: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các nhà thầu lớn tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm cho địa phương và được tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quản trị hiện đại để ngày càng phát triển.

Người đứng đầu Chính phủ giao các đơn vị liên quan nỗ lực cao nhất và tăng tốc hơn nữa để đến ngày 30/4 phải khánh thành cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, chào mừng 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài 121 km, chia thành hai giai đoạn đầu tư với tổng vốn 25.550 tỷ đồng, theo hình thức PPP. Giai đoạn một dự án dài 93 km, bao gồm hai hầm xuyên núi và 64 cầu vượt, tổng vốn hơn 14.300 tỷ đồng, được khởi công đầu năm 2024.

Giai đoạn hai khởi công tháng 8/2025, bao gồm mở rộng 93 km giai đoạn một và xây mới 27 km cao tốc với 17 cầu và 3 hầm xuyên núi, nối lên cửa khẩu Trà Lĩnh, tổng vốn 12.000 tỷ đồng.

Trên công trường dự án, các nhà thầu đã huy động 1.300 thiết bị và 2.800 nhân sự. Đến nay giai đoạn một dự án đã thực hiện được 65% giá trị hợp đồng.

Trước đó đêm 19/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), Thủ tướng đến kiểm tra, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dài 60 km, tổng vốn 11.800 tỷ đồng, khởi công tháng 4/2024, kết nối trực tiếp với ba cửa khẩu quốc tế là Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh.

Tại đây, Thủ tướng ghi nhận, cổ vũ đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đã không nghỉ Tết để thi công 3 ca 4 kíp đảm bảo tiến độ dự án. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tỉnh Lạng Sơn và khu vực Đông Bắc, góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc cửa khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng kết nối giao thương.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị nhà thầu, kỹ sư, công nhân quyết tâm hoàn thành tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng trước 30/4.

