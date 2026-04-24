Thủ tướng Israel tiết lộ từng mắc ung thư

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt và đã điều trị khỏi.

"Báo cáo y tế thường niên của tôi đã được công bố hôm nay. Tôi từng trì hoãn công bố hai tháng để tránh thời điểm cao trào của cuộc chiến, không để Iran lan truyền thêm thông tin sai lệch chống lại Israel", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, 76 tuổi, viết trên X ngày 24/4.

Thủ tướng Netanyahu cho biết ông từng trải qua ca phẫu thuật thành công điều trị phì đại tuyến tiền liệt lành tính cách đây một năm rưỡi. Trong lần kiểm tra y tế gần nhất, các bác sĩ "phát hiện một đốm nhỏ dưới 1 cm trong tuyến tiền liệt".

"Đó là một khối u ác tính ở giai đoạn rất sớm, hoàn toàn chưa lan rộng hay di căn", ông Netanyahu tiếp tục. Ông đã trải qua "liệu pháp nhắm trúng đích" để loại bỏ vấn đề này và hiện không còn dấu hiệu của bệnh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại bang Florida, Mỹ tháng 12/2025. Ảnh: AFP

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh lý ác tính thường gặp ở nam giới, đặc biệt ở những người trên 50 tuổi. Bệnh có thể điều trị hiệu quả bằng phẫu thuật nội soi, robot, liệu pháp hormone nếu phát hiện sớm.

Cựu tổng thống Mỹ Joe Biden tháng 5/2025 cũng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt và đã di căn tới xương. Ông sau đó cho biết đã quyết định phác đồ điều trị và kỳ vọng có thể chiến thắng ung thư.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)