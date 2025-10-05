Thủ tướng Gruzia cáo buộc người biểu tình muốn đảo chính

Thủ tướng Gruzia Kobakhidze nói rằng đám đông biểu tình xông vào dinh tổng thống vì muốn lật đổ chính phủ, đồng thời cáo buộc EU can thiệp chính trị.

"Họ đã hành động, bắt đầu âm mưu lật đổ, nhưng âm mưu này đã thất bại. Không ai có thể trốn tránh trách nhiệm", Thủ tướng Gruzia Irakli Kobakhidze nói ngày 5/10.

Ông Kobakhidze cho biết có 7.000 người tham gia biểu tình, nhưng "nỗ lực lật đổ trật tự hiến pháp" của đám đông đã thất bại. Thủ tướng Gruzia còn cáo buộc Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) Paweł Herczynski can thiệp vào chính trị và đề nghị ông này phải lên án các cuộc biểu tình.

"Mọi người thấy đấy, có những người nước ngoài đã bày tỏ sự ủng hộ trực tiếp cho tất cả điều này, cho nỗ lực nhằm lật đổ trật tự hiến pháp", ông Kobakhidze nói.

Cảnh sát và người biểu tình Gruzia đụng độ khi đám đông xông vào dinh tổng thống ở Tbilisi ngày 4/10. Ảnh: AFP

EU chưa phản hồi cáo buộc, nhưng liên minh này hồi tháng 7 bác bỏ "những thông tin sai lệch và cáo buộc vô căn cứ" của chính quyền Gruzia.

"Những tuyên bố rằng EU tìm cách gây bất ổn cho Gruzia, lôi kéo nước này vào chiến tranh hay áp đặt 'các giá trị phi truyền thống' đều sai sự thật. Chúng nhằm mục đích cố ý gây hiểu lầm cho công chúng", EU khi đó tuyên bố.

Người biểu tình xông vào dinh Tổng thống Gruzia Người biểu tình xông vào dinh tổng thống ở Tbilisi, Gruzia, ngày 4/10. Video: X/@EU_Made_Simple

Biểu tình quy mô lớn nổ ra tại thủ đô Tbilisi, tối 4/10, sau khi kết thúc các cuộc bầu cử cấp địa phương trên cả nước, trong đó đảng cầm quyền Giấc mơ Gruzia giành chiến thắng áp đảo. Nhiều người biểu tình quá khích đã xông vào dinh tổng thống Gruzia, đụng độ với cảnh sát, khiến lực lượng này dùng hơi cay, vòi rồng để đáp trả.

Cuối năm ngoái, biểu tình quy mô lớn cũng nổ ra ở Gruzia sau khi đảng cầm quyền cáo buộc EU "đưa ra loạt lời lăng mạ" và lợi dụng quá trình đàm phán gia nhập liên minh để "tống tiền" nước này. Chính phủ Gruzia quyết định hoãn đàm phán gia nhập EU cho đến năm 2028, đồng thời từ chối mọi khoản tài trợ ngân sách từ liên minh.

Ngọc Ánh (Theo AFP)