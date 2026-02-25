Thủ tướng: Duy trì tối thiểu 3% ngân sách cho chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đảm bảo tối thiểu 3% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho chuyển đổi số, ưu tiên đào tạo nhân lực và hoàn thiện khung pháp lý về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo.

Chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chiều 25/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính thống nhất chủ đề năm 2026 là Bứt phá kinh tế số - lấy kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm trụ cột phát triển mới bền vững, thông minh.

Theo người đứng đầu Chính phủ, muốn tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững phải lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với triển khai Đề án 06 làm nền tảng. Dữ liệu được xác định là tài nguyên chiến lược, nền tảng cốt lõi để phát triển kinh tế số, trọng tâm là kinh tế dữ liệu. Tinh thần là nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, cán bộ đi đầu, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân thụ hưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chiều 25/2. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng giao Bộ Tài chính đảm bảo duy trì tối thiểu 3% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho chuyển đổi số, ưu tiên kinh phí đào tạo nhân lực. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Công an, Bộ Công Thương sớm xây dựng văn bản hướng dẫn luật về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, thương mại điện tử nhằm tránh khoảng trống pháp lý.

Bộ Công an trình Chính phủ nghị định về cơ chế đột phá phát triển của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong quý I/2026; cơ chế tổ chức, hoạt động của Sàn dữ liệu trong quý II/2026; cơ chế, chính sách phát triển kinh tế dữ liệu trong quý III/2026. Bộ cũng chủ trì hoàn thành Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong quý IV/2026 và đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 vào vận hành chính thức trong năm 2026, phối hợp doanh nghiệp dán nhãn dữ liệu phục vụ xây dựng các nền tảng trí tuệ nhân tạo tự chủ.

Bộ Tài chính phối hợp Bộ Công an xây dựng khung pháp lý về định giá dữ liệu, phí, giá khai thác dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu quốc gia, chính sách ưu đãi thuế và vốn cho doanh nghiệp hoạt động liên quan tới dữ liệu, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Bộ Nội vụ đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, nhất là Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội. Thanh tra Chính phủ hoàn thành cơ sở dữ liệu thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ, công chức.

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy dịch vụ internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp sớm đi vào hoạt động thương mại trong năm 2026; các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh đầu tư trạm phát sóng 5G phủ sóng toàn quốc trong năm nay. Cơ quan chức năng cắt giảm thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc giấy tờ đã tích hợp trên VNeID.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành danh mục, triển khai nhiệm vụ phát triển sản phẩm chiến lược ưu tiên như trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái, điện hạt nhân, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế sáng tạo, kinh tế tầm thấp, đường sắt tốc độ cao. Văn phòng Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng bộ chỉ số đánh giá theo thời gian thực việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành.

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo tháng 11/2025, Thủ tướng cho biết ngân sách năm 2026 dành 95.000 tỷ đồng cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ chi cho khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2024 lần lượt là 1,37%, 1,72%, 1,39% và 1,97% tổng chi ngân sách nhà nước; năm 2025 bố trí đủ 3%.

Vũ Tuân