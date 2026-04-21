Thủ tướng: Dự kiến nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sẽ nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh, dự kiến 1 tỷ đồng mỗi năm, tức gấp đôi mức hiện tại, theo phương án của Bộ Tài chính.

Thông tin trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ tại phiên thảo luận tổ chiều 21/4 về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế: thu nhập cá nhân (TNCN), giá trị gia tăng (VAT), thu nhập doanh nghiệp và tiêu thụ đặc biệt.

Thủ tướng nói về chính sách thuế với hộ kinh doanh Thủ tướng nói về chính sách thuế với hộ kinh doanh. Video: Anh Tú

Theo Thủ tướng, Luật Thuế thu nhập cá nhân, VAT mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 12/2025, nhưng tình hình thực tiễn phát sinh trong thời gian qua khiến ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng đến nay không phù hợp. "Tác động của giá xăng dầu, diễn biến khu vực ảnh hưởng trực tiếp tới những đối tượng phải được quan tâm ưu tiên là cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa", ông nói.

Vì vậy, Chính phủ đã rất khẩn trương chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu phương án, cũng như xin Chủ tịch Quốc hội cho phép đề xuất điều chỉnh ngay tại kỳ họp thứ nhất, khóa XVI đang diễn ra.

Thủ tướng khẳng định "chắc chắn nâng ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh". Ông thông tin thêm theo báo cáo của Bộ Tài chính, mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh "dự kiến từ 1 tỷ đồng mỗi năm" - tức gấp đôi hiện tại.

"Tôi tin rằng áp dụng các chính sách khẩn trương, kịp thời sẽ rất hữu ích, hiệu quả cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như đảm bảo khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp", người đứng đầu Chính phủ cho hay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận chiều 21/4. Ảnh: Anh Tú

Bên cạnh đó, ông nói rằng khi được quy định ngưỡng chịu thuế phù hợp, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội những tiêu chí, căn cứ, nguyên tắc để đảm bảo chặt chẽ, tránh kẽ hở thất thu thuế. Đồng thời, theo ông, các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính cũng đang hoàn thiện Nghị định để hướng dẫn thi hành luật mới, đảm bảo sẽ trình Chính phủ ban hành ngay để đồng bộ hiệu lực với luật khi được Quốc hội thông qua.

Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2022-2025 cả nước có 3-4 triệu hộ kinh doanh, trong đó hơn 2 triệu hộ khai thuế ổn định, đóng góp khoảng 2% tổng thu ngân sách. Riêng năm ngoái, số thu thuế từ khu vực này đạt 32.840 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ.

Anh Tú