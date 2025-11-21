Thủ tướng đề nghị Algeria thúc đẩy các dự án dầu khí với Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Dầu khí và Mỏ Algeria thúc đẩy các dự án cụ thể với Việt Nam.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Dầu khí và Mỏ Algeria Mohamed Arkab cùng Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Algeria (Sonatrach) ngày 20/11, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí.

Cụ thể, ông đề nghị phía Algeria ủng hộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (PVN) tiếp tục mở rộng các hoạt động khai thác, dịch vụ dầu khí, lọc hóa dầu, chế biến phân bón, sợi polymer... tại Algeria. Đồng thời, đối tác Algeria hợp tác với PVN và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát triển năng lượng mặt trời, gió, xây dựng hệ thống lưới điện thông minh.

Ủy ban Hợp tác giữa hai Chính phủ sẽ đóng vai trò điều phối chung. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Tài chính hỗ trợ các thủ tục để hai bên hợp tác, có sản phẩm cụ thể, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Bộ trưởng Dầu khí và Mỏ Algeria Mohamed Arkab. Ảnh: VGP

Algeria là quốc gia giàu tài nguyên dầu thô, xếp thứ 16 thế giới về sản lượng và thứ 9 về lượng xuất khẩu. Về khí đốt, họ cũng đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu. Đây cũng là ngành kinh tế chính, chiếm 30% tổng thu nhập quốc nội của nước này.

Theo Bộ trưởng Dầu khí và Mỏ Algeria Mohamed Arkab, Tổng thống Algeria đã chỉ đạo phải triển khai ngay các dự án hợp tác cụ thể giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí.

Hiện, liên doanh giữa Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP), thuộc PVN với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Algeria, Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí Thái Lan hợp tác tại dự án dầu khí Bir Seba. Dự án đã vượt mốc 55 triệu thùng dầu khai thác, trở thành một trong những điểm sáng hợp tác năng lượng giữa Việt Nam - Algeria.

Bộ trưởng Mohamed Arkab đánh giá cao năng lực của PVN. Ông cho biết Sonatrach - tập đoàn có vai trò quan trọng của Algeria, xác định PVN là đối tác ưu tiên. Họ cần hỗ trợ kỹ thuật từ PVN trong các khâu từ thăm dò, khai thác, chế biến, lọc hóa dầu.

Bộ trưởng cho biết sẽ chỉ đạo, hỗ trợ các doanh nghiệp liên quan tiếp tục triển khai hợp tác, đầu tư. Phía Algeria cũng khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi hợp tác dầu khí song phương, và đề nghị Việt Nam hỗ trợ phía Algeria trong đào tạo nhân lực.

Phương Dung