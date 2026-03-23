Thủ tướng dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moskva

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moskva, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 23/3 dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài ở thủ đô Moskva. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bạn lớn của nhân dân Nga và cũng đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, theo TTXVN.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moskva được khánh thành ngày 18/5/1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tọa lạc tại quảng trường Hồ Chí Minh, quận Akademichesky, thủ đô Nga. Đây là công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa, thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moskva, Nga, ngày 23/3. Ảnh: VGP

Tác phẩm do nhà điêu khắc Vladimir Efimovich Tsigal và kiến trúc sư Roman Grigoryevich Kananin thiết kế. Tượng chính được đúc bằng đồng và đá, khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới chân tượng là hình ảnh một chàng trai Việt Nam trong tư thế chuẩn bị bật dậy, phía sau là hai cây tre và hoa quả nhiệt đới.

Hình ảnh mặt trời và cây tre, biểu tượng của sức sống và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam, được nhà điêu khắc Tsigal lấy cảm hứng sau chuyến thăm Việt Nam năm 1985.

Trên chân đế của tượng đài có khắc dòng chữ bằng tiếng Nga: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần yêu nước và khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh kỷ niệm tại tượng đài Hồ Chí Minh ở Moskva. Ảnh: VGP

Cùng ngày, Thủ tướng tới đặt hoa tại đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh bên bức tường phía tây của Điện Kremlin, nơi tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945).

Từ năm 1997, theo sắc lệnh của Tổng thống Nga, nghi thức đổi gác của Trung đoàn Kremlin được tổ chức hàng giờ tại đây và trở thành biểu tượng trang nghiêm, thu hút đông đảo du khách và người dân đến tưởng niệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới đặt hoa tại đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang thăm chính thức Nga ngày 22-25/3 theo lời mời của người đồng cấp Mikhail Mishustin. Thủ tướng dự kiến hội đàm với Thủ tướng Mishustin, hội kiến Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch Thượng viện Valentina Matviyenko và Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin.

Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2012. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 4,77 tỷ USD, theo Hải quan Việt Nam.

Ngọc Ánh