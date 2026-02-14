Thủ tướng Anh kêu gọi 'gã khổng lồ' châu Âu giảm phụ thuộc Mỹ

Thủ tướng Anh Starmer nói châu Âu là "gã khổng lồ đang ngủ" và cần giảm bớt phụ thuộc vào Mỹ trong vấn đề phòng thủ.

Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 13/2 công bố bài phát biểu ông sẽ trình bày tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 15/2, trong đó mô tả Mỹ là một đồng minh "không thể thiếu" đã có đóng góp không gì sánh nổi cho an ninh châu Âu, nhưng mô hình "NATO châu Âu" sẽ giúp châu lục này giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào Mỹ.

"Tôi đang nói tới tầm nhìn về an ninh và quyền tự chủ lớn hơn của châu Âu. Điều này không phải để Mỹ rút lui, mà nhằm đáp lại lời kêu gọi sẻ chia gánh nặng của Washington và tái cấu trúc mối quan hệ từng phục vụ chúng ta rất tốt", bài phát biểu có đoạn.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London ngày 11/2. Ảnh: AFP

"Tôi thấy châu Âu là một gã khổng lồ đang ngủ. Nền kinh tế của chúng ta lớn hơn Nga gấp 10 lần. Chúng ta có khả năng phòng thủ to lớn. Tuy nhiên, những điều này lại không đạt được hiệu quả như mong đợi", Thủ tướng Anh đánh giá, viện dẫn các vấn đề về kế hoạch và cung ứng của khối.

Các cuộc đàm phán về việc Anh gia nhập quỹ tái vũ trang mới trị giá hơn 160 tỷ USD của NATO hồi năm ngoái đã đổ vỡ, nguyên nhân được cho là do London ngần ngại trước khoản tiền gia nhập.

Trong bài phát biểu trước châu Âu, ông Starmer sẽ kêu gọi tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Anh và EU. "Anh sẽ không có an ninh nếu không có châu Âu và an ninh châu Âu cũng không được đảm bảo nếu không có Anh. Đó là bài học của lịch sử và cũng là thực tế ngày nay", bài phát biểu có đoạn.

Chính phủ Anh hôm thứ 13/2 cũng thông báo rằng nước này sẽ chi hơn 540 triệu USD trong năm tài khóa này cho vũ khí siêu thanh và tầm xa, trong đó có các dự án hợp tác với Pháp, Đức và Italy.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, AP)