Thứ trưởng Y tế: Việt Nam quản lý mỹ phẩm tương tự các nước phát triển

Sau vụ việc Mailisa, Thứ trưởng Y tế khẳng định cơ chế quản lý mỹ phẩm của Việt Nam tương tự quy định quản lý mỹ phẩm của châu Âu và nhiều nước phát triển.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, vừa qua thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố và 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến Thẩm mỹ viện Mailisa. Quyết định được đưa ra sau 4 ngày vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt với cáo buộc buôn lậu. Thực tế, các sản phẩm này đã lưu hành rộng rãi trên thị trường trong thời gian dài, khiến dư luận đặt vấn đề về khoảng trống trong quy trình quản lý, giám sát và hậu kiểm đối với mỹ phẩm.

Tại họp báo Chính phủ ngày 6/12, Thứ trưởng Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết Việt Nam quản lý mỹ phẩm theo cơ chế doanh nghiệp công bố sản phẩm, cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm.

Cụ thể, doanh nghiệp thông báo với cơ quan nhà nước để được đưa sản phẩm ra thị trường. Họ phải chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai, tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Các cơ quan chức năng kiểm tra việc tuân thủ của doanh nghiệp sau khi công bố, qua kiểm tra xác suất, và ưu tiên kiểm tra với doanh nghiệp, sản phẩm có nhiều nguy cơ.

Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định cơ chế kiểm tra với mỹ phẩm đang áp dụng theo đúng quy định tại Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên tham gia. Nó cũng tương tự quy định quản lý mỹ phẩm của châu Âu và nhiều nước phát triển.

"Cơ chế này tạo điều kiện hội nhập quốc tế, giúp doanh nghiệp tuân thủ và kinh doanh chính thức, đưa các sản phẩm chất lượng phục vụ người dân", ông Hà nói.

Bên cạnh đó, ông Hà cũng cho biết việc thanh, kiểm tra chuyên ngành với mỹ phẩm không chỉ có Bộ Y tế mà còn có các bộ ngành, địa phương khác như Công Thương, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389, và các tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Y tế Vũ Mạnh Hà trả lời tại họp báo Chính phủ, ngày 6/12. Ảnh: VGP

Để kiểm soát thị trường, Thứ trưởng cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp tục tăng quản lý mỹ phẩm. Đặc biệt, họ sẽ rà soát, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, hoàn thiện pháp lý với lĩnh vực mỹ phẩm theo hướng tăng chế tài xử phạt, đảm bảo tính răn đe mạnh với hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả.

Cơ quan này cũng tiếp tục xây dựng hệ thống dữ liệu mỹ phẩm quốc gia để quản lý và truy xuất nguồn gốc. Họ sẽ tăng cơ chế phối hợp liên bộ ngành và các đơn vị như Bộ Công Thương, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389, và các địa phương trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngoài ra, nhà điều hành dự kiến tăng quản lý hoạt động kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

Phương Dung