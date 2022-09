Thứ trưởng Xây dựng nêu ba nguyên nhân quán karaoke dễ cháy

Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho rằng quán karaoke, vũ trường dễ cháy bởi ba nguyên nhân, trong đó có việc chuyển đổi nhà ở sang cơ sở kinh doanh.

Sáng 12/9, hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83 quy định về cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy chữa cháy được tổ chức, kết nối trực tuyến tới tất cả các địa phương.

Theo Thứ trưởng Xây dựng Lê Quang Hùng, nguyên nhân đầu tiên quán karaoke dễ bị cháy, nhất là quán trước năm 2015 là do được chuyển đổi từ nhà ở sang cơ sở kinh doanh. Nhiều cơ sở không đạt tiêu chuẩn an toàn về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là quy định về hai lối thoát nạn - rất khó thực hiện với nhà ở riêng lẻ.

Hai là đa số các cơ sở kinh doanh không thực hiện quy định về vật liệu, trang âm đảm bảo không cháy; khoảng cách giữa quán karaoke với nhà bên cạnh hoặc với nhà dân xen kẹt ở giữa, nhà liền nhau chưa có tường ngăn cháy. "Phần lớn trước năm 2015 các cơ sở kinh doanh như thế nên bây giờ khắc phục rất khó mặc dù bên công an kiểm soát chặt. Các công trình trong khu dân cư ở ngõ, hẻm, kẹt... gây khó khăn cho phòng cháy, chữa cháy", Thứ trưởng Hùng nói.

Ba là khi xin cấp phép, chủ quán xin xây dựng nhà ở riêng lẻ chứ không phải kinh doanh karaoke. Sau đó, họ cải tạo, sửa chữa thành cơ sở kinh doanh karaoke "nhưng cũng không xin phép". Chủ quán vận hành cơ sở không có kỹ năng hướng dẫn, nhân viên không có kiến thức về chống cháy nổ, thoát hiểm, "nên khi xảy ra sự cố thì rất khó xử lý".

Theo Thứ trưởng Xây dựng, từ năm 2015, Bộ Công an đã có Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke (sửa đổi năm 2020). Thông tư quy định cụ thể khoảng cách an toàn của cơ sở karaoke với công trình lân cận; về chịu lực của nhà và kết cấu chịu lực; quy định tường vách ngăn cháy; chống cháy lan; có ít nhất có hai lối thoát nạn; quy định về hệ thống âm thanh và vật tư trang trí, nội thất...

Cơ chế kiểm soát phòng cháy, chữa cháy quán karaoke, vũ trường cũng gồm ba bước: duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra và nghiệm thu trước khi cấp phép xây dựng, xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa các trụ sở để kinh doanh karaoke, vũ trường; khi cấp phép hoạt động phải có giấy chứng nhận bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cháy nổ; cơ quan phòng cháy, chữa cháy định kỳ kiểm tra.

Dù quy định chặt chẽ, các sự cố về cháy nổ, đặc biệt đối với kinh doanh karaoke, vũ trường vẫn đang xảy ra. Do đó, ông Hùng đề nghị lực lượng chức năng kiểm soát chặt hệ thống quy chuẩn, quy định kinh doanh karaoke, vũ trường; nhà ở chuyển đổi công năng kết hợp kinh doanh; biên soạn các quy chuẩn, hướng dẫn, quy định để thực hiện.

"Như Thủ tướng đã nói, hình như khâu an toàn điện khó kiểm soát, có ở trên giấy nhưng không cơ quan nào kiểm tra được, nên phải có quy định về vận hành và kiểm tra. Cuối cùng là trách nhiệm của chủ sở hữu, người vận hành, phải có ý thức tuân thủ các quy định", Thứ trưởng Hùng nói.

Tại hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an, cho biết 5 năm qua, toàn quốc xảy ra hơn 17.000 vụ cháy, làm 433 người chết, 790 người bị thương; thiệt hại 7.000 tỷ đồng và 7.5000 ha rừng. Ngoài ra, có 149 vụ nổ làm 64 người chết, 190 người bị thương. Địa bàn xảy ra cháy chủ yếu ở thành thị (60%), tập trung khu vực dân cư, nhà dân kết hợp sản xuất kinh doanh; cơ sở sản xuất, kho tàng. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy là do sự cố hệ thống, thiết bị điện (45% số vụ).

Hàng loạt vấn đề bất cập chưa được các đơn vị khắc phục, như Bộ Xây dựng chưa có cơ chế quản lý, giám sát lắp đặt thiết bị điện phù hợp để giảm nguy cơ cháy, nổ. Bộ Công Thương chưa có kết quả cụ thể về rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng điện an toàn phòng cháy tại cơ sở, hộ gia đình. Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa hoàn thiện nội dung về phòng cháy, cứu hộ vào chương trình. 11 địa phương chưa công khai dự án, công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn còn thiếu nhiều so với yêu cầu. Nhiều địa phương ven biển chưa có tàu thủy chữa cháy. "Năm phút đầu là thời điểm vàng để chữa cháy, nên cần huy động tối đa lực lượng tại chỗ với phương châm là lực lượng trong dân, phương tiện trong dân, hậu cần trong dân, chỉ huy trong dân", Thứ trưởng Công an cho hay.

Theo Thứ trưởng Công Thương Đặng Hoàng An, việc sử dụng thiết bị điện, chất lượng thiết bị, chất lượng thi công hệ thống điện là ba vấn đề tương đối căng thẳng. Bộ Công Thương đã rà soát và thấy rằng, pháp luật về phòng chống chống cháy nổ, sau thông tư chưa có quy định về an toàn điện; còn khiếm khuyết trong quy định cụ thể về kiểm soát hành vi sử dụng điện. Bộ Công Thương đang đề xuất sửa đổi các quy định như Bộ Công an đã nêu.

"Việc thực thi, chấp hành pháp luật đang có vấn đề, dù phòng cháy chữa cháy là một trong những luật nghiêm ngặt nhất", Thứ trưởng Công thương đánh giá.

