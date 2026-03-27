Thứ trưởng Xây dựng được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Việt Hùng, 47 tuổi, Thứ trưởng Xây dựng được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định nhân sự được bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó ban Tổ chức Trung ương trao cho ông Hùng tại Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban bí thư, sáng 27/3.

Ông Hùng cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, phấn đấu xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Ông Hùng quê xã Bát Tràng (TP Hà Nội), là cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông từng trải qua các vị trí công tác Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Chủ tịch HĐTV HUD. Tháng 9/2024, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa hiện có 5 người, gồm Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Long Biên; các Phó chủ tịch Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền, Nguyễn Thanh Hà.

Liên quan đến nhân sự chủ chốt của tỉnh Khánh Hòa, hôm 25/3, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh Ủy đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bùi Toàn