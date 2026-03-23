Thứ trưởng Cuba: 'Chúng tôi không phải kẻ thù của Mỹ'

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba cho hay nước này không đe dọa hay thù địch với Mỹ, nhưng sẵn sàng đối phó với những hành động gây hấn quân sự.

"Cuba là quốc gia có chủ quyền, có quyền chủ quyền và quyền tự quyết. Chúng tôi sẽ không chấp nhận trở thành nước chư hầu hay phụ thuộc của bất cứ quốc gia, siêu cường nào", Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio nói trong cuộc phỏng vấn với đài NBC News của Mỹ hôm 22/3.

Tuyên bố được ông Cossio đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép với Cuba và gần như phong tỏa hoàn toàn nguồn cung dầu đến quốc đảo, khiến nước này rơi vào khủng hoảng năng lượng với các đợt mất điện nghiêm trọng kéo dài. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez cho hay nước này chưa nhận được lô dầu nào trong ba tháng qua.

Ông Diaz-Canel gần đây đăng bài trên X, khẳng định "bất kỳ thế lực gây hấn nào từ bên ngoài cũng sẽ vấp phản kháng quyết liệt". Khi nhà báo Kristen Welker đặt câu hỏi: "Liệu ông có tin rằng bất kỳ hành động nào của Mỹ cũng sẽ leo thang thành một cuộc xung đột quân sự không?", Thứ trưởng Cossio trả lời rằng Cuba "hy vọng điều đó không xảy ra".

"Thẳng thắn mà nói, chúng tôi không thấy có lý do chính đáng để hành động quân sự chống Cuba. Đây là một quốc gia yên bình. Chúng tôi không phải kẻ thù của Mỹ, cũng không có bất kỳ động thái nào đe dọa Washington", ông Cossio trả lời.

Ông cho hay Cuba đã tuyên bố công khai rằng muốn có mối quan hệ thân thiện, tôn trọng với Mỹ và chính quyền Washington. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quân đội Cuba luôn trong trạng thái sẵn sàng cho bất cứ kịch bản nổ ra xung đột nào.

"Quân đội chúng tôi trên thực tế vẫn chuẩn bị cho khả năng xảy ra gây hấn quân sự trong những ngày này. Sẽ quá ngây thơ nếu không làm vậy, khi nhìn vào những gì đang diễn ra trên thế giới. Nhưng chúng tôi thực sự hy vọng điều này không xảy ra", ông Cossio trả lời.

Khi được hỏi cụ thể Havana đang chuẩn bị những gì, ông Cossio cho biết Cuba "từ trước đến nay luôn sẵn sàng huy động toàn dân để đối phó mọi động thái gây hấn quân sự".

Căng thẳng giữa Mỹ và Cuba gia tăng sau khi Washington phát động chiến dịch đột kích, bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1 và kiểm soát chặt chẽ nguồn cung xuất khẩu dầu của quốc gia Nam Mỹ này.

Trong tháng 3, Cuba đã nhiều lần xảy ra tình trạng mất điện toàn quốc kéo dài trong nhiều giờ, buộc nước này phải nỗ lực khắc phục. Trong cuộc phỏng vấn, ông Cossio nói đây là hệ quả của các hành động gây sức ép nhằm vào Cuba của Mỹ, và điều này "không thể kéo dài mãi".

