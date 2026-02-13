Thu Trang: phim "Ai thương ai mến" thất bại là bài học đắt giá

Thu Trang cho biết phim "Ai thương ai mến" thất bại là do năng lực của cô, không muốn đổ lỗi cho thị trường.

Tác phẩm ra rạp hồi tháng 1, do Thu Trang đạo diễn, sản xuất và đóng chính, thuộc thể loại tình cảm - gia đình

Tối 13/2, Thu Trang lần đầu lên tiếng về câu chuyện doanh thu của tác phẩm. Sau hơn một tháng công chiếu, dự án rời rạp với hơn 28 tỷ đồng, lỗ nặng do đầu tư lớn ở khâu bối cảnh. Thu Trang nói những ngày cuối năm, cô có dịp bình tâm nhìn lại sự việc. Đạo diễn chạnh lòng khi phim chưa đạt đến con số như mong đợi trên phòng vé.



"Là người đứng mũi chịu sào cho dự án, tôi nghĩ mình cần nhìn thẳng vào sự thật. Không phải vì hoàn cảnh, thị trường, mà trước hết là vì năng lực của tôi vẫn còn những điều chưa trọn vẹn", cô cho biết.

Thu Trang trong phim "Ai thương ai mến". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Thời gian qua, cô đau đáu về việc bản thân còn thiếu sót những gì khi phim chưa chạm đến số đông. "Làm nghề sáng tạo, không phải lúc nào cố gắng cũng đồng nghĩa với thành công. Tôi hiểu, khán giả bỏ thời gian, tiền bạc và niềm tin để ra rạp, thì mình phải có trách nhiệm với sự tin yêu đó", cô nói.

Thu Trang cho biết đọc và suy nghĩ về những lời góp ý, nhận ra mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành hơn trong nghề. Sau thất bại, cô tự nhủ phải học nhiều, kỹ, sâu hơn để lần sau mang đến cho công chúng những tác phẩm tròn trịa hơn.

Cô biết ơn sự quan tâm của khán giả - bao gồm những lời phê bình thẳng thắn, lấy đó làm động lực cố gắng. Cô quan niệm chặng đường làm phim còn nhiều thử thách, "chỉ cần làm nghề bằng sự tử tế và trách nhiệm, khán giả sẽ luôn nhìn thấy điều đó".

Trailer phim "Ai thương ai mến" - dán nhãn 16+ Trailer phim "Ai thương ai mến" - dán nhãn 16+. Video: Đoàn phim cung cấp

Trong phim, Thu Trang chọn lối kể phi tuyến tính, bắt đầu từ hình ảnh nhân vật Mến ở tuổi xế chiều, ngược dòng ký ức về quá khứ hơn 50 năm trước. Thời trẻ, chị em Mến và Thương (Trâm Anh đóng) sống bình yên bên gia đình ở quê nghèo. Biến cố ập đến khi cha mẹ cô qua đời sau tai nạn lật ghe, để lại ba con bơ vơ cùng món nợ lớn.

Là chị, Mến gồng mình để lo tương lai cho hai em, thay người thân trả nợ. Một lần, cô gặp Khả (Ngọc Thuận) - công tử ở miền Tây và được anh theo đuổi, song mối quan hệ bị mẹ Khả phản đối vì không môn đăng hộ đối. Trong khi đó, chuyện tình của Thương và Chờ (Võ Điền Gia Huy) - chàng trai được cha mẹ cô bao bọc từ nhỏ - cũng gặp nhiều sóng gió khi bị người thứ ba xen vào.

Đạo diễn nỗ lực ở khâu hình ảnh khi tái hiện thập niên 1960 bằng mỹ thuật, trang phục. Tuy nhiên, phim mắc nhiều lỗ hổng ở kịch bản. Nhân vật Khả được giới thiệu là thanh niên ăn chơi, mê cờ bạc, không đoái hoài đến việc lập gia đình dù mẹ thúc giục. Khi gặp Mến, anh yêu từ cái nhìn đầu tiên, sẵn sàng xóa nợ chỉ sau vài lần trò chuyện, đồng thời đề nghị cô về "ở đợ trừ nợ". Diễn tiến chuyện tình này có phần gấp rút, dẫn đến nhiều chi tiết phi logic.

Hậu trường miền Tây thập niên 1960 trong "Ai thương ai mến" Hậu trường miền Tây thập niên 1960 trong "Ai thương ai mến". Video: Đoàn phim cung cấp

Đóng cặp với Ngọc Thuận, Thu Trang tạo cảm giác lệch về ngoại hình. Một điểm trừ khác nằm ở khâu hóa trang, tạo hình Mến về già không thể hiện rõ dấu ấn thời gian, chưa giúp người xem tin vào độ tuổi nhân vật. Ở nửa sau, phim tạo sự nặng nề quá mức vì cuộc đời gương mặt chính liên tiếp gặp sóng gió, mất mát.



Thu Trang, 42 tuổi, bắt đầu nghề diễn với vai trò diễn viên hài. Sau thời gian đóng phim truyền hình, cô tham gia nhiều phim điện ảnh như Để mai tính 2 (2014), Trúng số (2015), Em là bà nội của anh (2015). Những năm gần đây, cô chuyển hướng sản xuất web-drama, phim chiếu rạp, với các dự án như Thập tam muội, Chuyện xóm tui, Nghề siêu dễ.



Các phim cô tham gia đạt nhiều thành công phòng vé, như Tiệc trăng máu (năm 2020) thu về hơn 175 tỷ đồng, từng vào top 5 doanh thu phim Việt. Nụ hôn bạc tỷ - phim Thu Trang đạo diễn lần đầu - thắng lớn dịp Tết Ất Tỵ với doanh thu hơn 200 tỷ. Cuối năm 2025, cô đoạt giải Đạo diễn phim đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Mai Nhật