Thu thuế 0,1% với chuyển nhượng vàng miếng

Hoạt động chuyển nhượng vàng miếng sẽ phải chịu thuế 0,1% trên giá trị mua bán từng lần.

Theo luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi được Quốc hội thông qua sáng 10/12, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng được bổ sung vào diện chịu thuế, với thuế suất 0,1% trên giá mua bán từng lần.

Quốc hội giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng phải chịu thuế và thời điểm áp dụng. Đồng thời, Chính phủ cũng có trách nhiệm điều chỉnh sắc thuế này phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Trước đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cân nhắc việc áp thuế với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh. Chính phủ cũng được đề nghị cần phân định rõ giữa lướt sóng và tích trữ lâu dài, nhằm đảm bảo mục tiêu kiểm soát hoạt động đầu cơ và lành mạnh hóa thị trường.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật, Chính phủ cho rằng áp thuế chuyển nhượng với vàng là bước đi cần thiết, góp phần hạn chế đầu cơ vàng, thu hút nguồn lực xã hội tham gia vào nền kinh tế.

Việc giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, nhằm loại trừ trường hợp cá nhân mua bán vàng để tiết kiệm, cất giữ. Điều này phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của một bộ phận người dân hiện nay.

Thực tế, thuế là công cụ hữu hiệu điều tiết thị trường nhưng chưa từng được áp dụng với vàng ở Việt Nam. Giới phân tích cho rằng việc đánh thuế với kim loại quý có thể mang lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời lập lại sự công bằng với các kênh đầu tư khác như chứng khoán - bất động sản. Giải pháp này cũng giúp chống "vàng hóa" nền kinh tế, bởi người mua sẽ phải tính toán thời gian nắm giữ, tiên liệu lời lỗ dựa trên biến động của giá thế giới, trong nước và mức thuế phải nộp.

Biến động của thị trường vàng trong nước là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại các phiên thảo luận ở tổ và hội trường tại kỳ họp này. Giá vàng tăng cao thời gian qua, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới có những thời điểm trên 20 triệu đồng mỗi lượng.

Để ổn định thị trường, Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp, gồm tăng thanh, kiểm tra. Từ 10/10, cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng được xóa bỏ. Bên cạnh đó, khung pháp lý về sàn giao dịch vàng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ. Mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch hóa giao dịch, giúp Chính phủ quản lý được thị trường vàng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 10/12, vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng 1 triệu mỗi lượng so với hôm qua, ở mức 152,7-154,7 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới là hơn 20 triệu đồng.

Anh Tú