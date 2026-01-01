Thử thách 'giả nghèo' của người giàu gây phẫn nộ

Trào lưu đăng ảnh xa hoa kèm lời than vãn "nghèo khó" của giới thượng lưu Hàn Quốc đang vấp phải làn sóng giận dữ vì coi thường nỗi lo cơm áo của người dân.

Được gọi là "Poverty Challenge" (Thử thách nghèo khó), trào lưu này đang lan truyền trên mạng xã hội Instagram và X ở Hàn Quốc dịp cuối năm 2025. Những người tham gia – thường là giới có thu nhập cao – đăng tải hình ảnh cuộc sống vương giả nhưng đính kèm dòng trạng thái than thở về sự túng thiếu.

Một bức ảnh gây bão hôm 25/12 chụp bát mì tôm và kimbap đạm bạc, nhưng đặt cạnh đó là chiếc chìa khóa siêu xe Ferrari. Chủ nhân bức ảnh viết: "Cái nghèo thật không thể chịu nổi. Hôm nay tôi lại phải ăn ramen. Bao giờ mới thoát cảnh khánh kiệt này?".

Ở một bài đăng khác, chiếc xe đẩy em bé hiệu Dior trị giá 15 triệu won (khoảng 275 triệu đồng) được mô tả là món đồ khiến gia đình "lâm vào cảnh phá sản". Nhiều người còn chụp căn hộ rộng lớn treo đầy tranh nghệ thuật đắt tiền và chú thích mỉa mai: "Tất cả tài sản của tôi chỉ có bấy nhiêu".

Một người Hàn Quốc chụp nồi mì ăn liền, đĩa kimbap cùng chìa khóa xe Ferrari kèm chú thích "Nghèo đói không thể chịu nổi. Hôm nay, tôi lại ăn ramen và kimbap. Khi nào tôi sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói đây?", gây bức xúc trên mạng xã hội, hôm 25/12. Ảnh: Korea Herald

Dư luận Hàn Quốc phản ứng gay gắt trước việc biến sự khốn khó thành trò tiêu khiển. Các ý kiến trên diễn đàn Theqoo hay Pann cho rằng kiểu khoe của dưới vỏ bọc nghèo khổ này gây khó chịu hơn cả việc phô trương trực diện. Nó cho thấy sự thiếu thấu cảm và trêu ngươi những người đang thực sự chật vật vì suy thoái kinh tế.

Tranh cãi này gợi nhắc đến truyện ngắn Cái nghèo bị đánh cắp (1975) của nhà văn Park Wan-suh, tác phẩm phê phán cách người giàu chiếm đoạt khái niệm "nghèo" như một món trang sức thẩm mỹ để tô điểm cho cuộc sống vốn đã thừa mứa của họ.

Nam ca sĩ, diễn viên Kim Dong-wan (thành viên nhóm Shinhwa) là người nổi tiếng đầu tiên công khai chỉ trích xu hướng này. Từng có thời gian dài sống cùng mẹ trong căn hộ bán hầm chật chội, anh hiểu sự nhạy cảm và tổn thương của hai chữ "nghèo khó".

"Nghèo không phải là đạo cụ để diễn trò hay gây cười, khi ngoài kia nhiều sinh viên, người lao động vẫn phải đắn đo từng đồng để mua một chiếc kimbap", Kim Dong-wan viết trên trang cá nhân. Bài viết của anh nhận được sự ủng hộ lớn, khiến nhiều người tham gia trào lưu phải xóa bài đăng.

Các chuyên gia xã hội học cảnh báo, việc đem sự thiếu thốn ra giễu cợt cho thấy sự chai sạn cảm xúc của một bộ phận tầng lớp thượng lưu. Trong bối cảnh chênh lệch giàu nghèo tại Hàn Quốc ngày càng nới rộng, những trào lưu như "Poverty Challenge" vô tình khoét sâu thêm mâu thuẫn xã hội và gây tổn thương cho những người yếu thế.

Minh Phương (Theo Korea Herald, Joongangdaily)