Thu sang đông đến, mình gặp nhau anh nhé

Chào mọi người, em theo dõi các bài viết trên này đã lâu, nay mới quyết định viết bài làm quen. Em không giỏi viết lách lắm, viết hơi lủng củng, mọi người đọc có gì sai bỏ qua cho em nhé. Em sinh năm 1991, ở vùng đất đầy nắng, gió Tây Ninh. Với cái nắng nơi đây thì khó mà trắng trẻo được. Em tốt nghiệp đại học và có công việc ở quận 10. Việc làm tạm ổn nên em cũng tự do tài chính cho mình. Thời gian rảnh rỗi, em hay đi đánh cầu lông. Em đánh dở lắm, chủ yếu muốn có hoạt động thể thao cho khỏe người thôi à. Nấu ăn thì lúc dở lúc ngon, chắc tùy tâm trạng quá. Ở một mình nên em chủ yếu ăn ngoài, chỉ nấu ăn cuối tuần thôi, nếu anh nào không ngại dở thì mời thưởng thức nhé.

Độc thân thật ra cũng có cái thú vị riêng nhưng em thấy độc thân lâu cũng không tốt lắm. Thu sang đông tới rồi, em mong gặp được anh, một người có độ tuổi từ 40 trở lại, chưa từng kết hôn. Anh ở Sài Gòn nhé để thuận tiện. Em làm trong ngành y tế, nếu anh làm chung lĩnh vực thì quá tốt, chúng ta có thể thấu hiểu công việc của nhau, nếu không thì cũng không sao, từ từ tìm hiểu ạ. Văn dài quá rồi, càng dài lại càng dở. Cám ơn mọi người đã đọc ạ.

