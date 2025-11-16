Thủ phủ mai Tết xác xơ sau bão Kalmaegi

Vườn mai ở phường An Nhơn Đông (thuộc thị xã An Nhơn, Bình Định cũ, nay là Gia Lai) hư hại nặng do bão Kalmaegi đổ bộ cách đây 10 ngày.
An Nhơn là nơi trồng mai lớn nhất miền Trung, với diện tích khoảng 150 ha. Sau sáp nhập, thị xã chia làm 6 phường, xã. Các vườn mai tập trung ở hai phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc, cung cấp khắp cả nước dịp Tết.
Cạnh vườn ông Phụng, bà Phan Thị Hiệp (44 tuổi) tất bật cứu 2.000 chậu mai 3-5 năm tuổi. Hàng loạt cây héo rũ, cháy lá, ngã đổ xuống ruộng. Trong lúc tưới, gặp chậu bị ngập hoặc đổ, bà Hiệp lập tức bưng lên kê chỗ cao để tránh thối rễ, cứu cây.
Cách thôn Háo Đức hơn 2 km, vườn hơn 10.000 gốc mai của bà Trần Thị Kim Hà, 58 tuổi, ở thôn Trung Lý, phường An Nhơn Bắc, cũng héo rũ, cành khô quắt. Sau bão, nắng gắt khiến cây suy kiệt, nhiều gốc có dấu hiệu chết dần. Vốn liếng hàng tỷ đồng và khoản nợ ngân hàng lớn của gia đình đều trông vào vụ hoa Tết.
“Chúng tôi đã chuẩn bị 3.000 cây mai 4-5 năm tuổi để xuất bán cho thương lái Bắc – Nam, đã nhận cọc hơn 200 triệu đồng”, bà Hà nói.
Theo các nông dân, gió bão mạnh là nguyên nhân khiến lá, búp bị cháy lá, khó khắc phục.
Những chậu mai bị gió bão hư hại ngổn ngang dọc đường ở thủ phủ hoa Tết.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão Kalmaegi khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ở Gia Lai, Đăk Lăk và Quảng Ngãi hư hại, thiệt hại kinh tế ước gần 7.600 tỷ đồng.
Gia Lai là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất khi gần 14.000 ha cây trồng bị thiệt hại; hơn 60.000 căn nhà tốc mái, ngã đổ; hơn 1.000 căn hư hại hoàn toàn...
Trần Hóa
