Thủ phủ mai Tết xác xơ sau bão Kalmaegi

Vườn hơn 2.000 chậu mai, 5 năm tuổi của anh Trần Văn Phước (45 tuổi, thôn Háo Đức, phường An Nhơn Đông) bị cháy lá, cháy búp, hư hại khoảng 80%. Nhiều chậu đổ ngã, vỡ nát, cây bắt đầu rụng lá, chết dần.

Anh Phước cho biết đã đầu tư hơn 600 triệu đồng cho khu vườn, dự tính Tết này bán mỗi chậu 300.000-500.000 đồng để trả nợ và trang trải cuộc sống. Bão vừa qua khiến toàn bộ kế hoạch đổ vỡ, thiệt hại nặng nề. Hiện mỗi ngày anh phải tưới nước, phun thuốc kích rễ để cứu số cây còn lại.