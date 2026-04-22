Thu nhỏ u gan sau một lần nút mạch

Hà NộiBà Trang, 46 tuổi, đau tức hạ sườn phải, chướng bụng, bác sĩ phát hiện nhiều khối u máu ở gan và nút mạch thu nhỏ.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) của bà Trang tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy đa u máu gan, trong đó khối lớn nhất ở gan phải, sát bao gan, kích thước khoảng 86x71x70 mm.

TS.BS Nguyễn Duy Trinh, Phó giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết u máu thông thường nhỏ dưới 5 cm, nằm hoàn toàn trong nhu mô gan, bệnh nhân chỉ cần theo dõi định kỳ. Với u máu lớn, tiến triển (tăng kích thước trong vòng vài tháng) hoặc ở các vị trí đặc biệt có thể gây chèn ép tĩnh mạch và đường mật, nguy cơ vỡ sẽ thường được chỉ định can thiệp.

Bác sĩ chỉ định nút mạch chọn lọc điều trị u máu gan. Sau khi gây tê cho người bệnh, êkíp mở đường vào động mạch đùi phải và luồn ống catheter theo hệ thống mạch máu đi lên động mạch chủ bụng, tiếp cận động mạch thân tạng và động mạch gan chung dưới hướng dẫn từ công nghệ chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) của hệ thống robot Artis Pheno.

Êkíp nút mạch cho bà Trang. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ tiếp cận chọn lọc các nhánh động mạch nuôi các khối u máu gan. Sau đó, nút mạch bằng hỗn hợp gồm chất cản quang tan trong dầu phối hợp chất gây xơ hóa các mạch máu bên trong khối u. Hình ảnh chụp kiểm tra ngay trong thủ thuật cho thấy dòng máu vào u giảm 90%, các nhánh gan lành được bảo tồn.

Theo bác sĩ Trinh, xử trí đồng thời nhiều khối u máu gan trong cùng một lần can thiệp giúp rút ngắn thời gian điều trị đồng thời hạn chế tối đa số lần xâm lấn cho người bệnh.

Kết quả chụp MRI sau một tháng can thiệp cho thấy kích thước các khối lớn ở gan phải giảm kích thước so với trước khi nút mạch. Bệnh nhân sinh hoạt bình thường, các chỉ số gan ổn định, tái khám sau 6 tháng.

Chụp cộng hưởng từ cho thấy khối u máu kích thước lớn nhất trong gan của bà Trang giảm kích thước sau khi nút mạch một tháng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trinh cho biết sau khi thực hiện nút mạch, khối u thường bắt đầu teo nhỏ sau vài tháng và giảm kích thước rõ rệt nhất trong khoảng 3-6 tháng.

U máu gan là tổn thương lành tính thường gặp. Với những khối u lớn, bác sĩ có thể chỉ định phương pháp nút động mạch gan (Hepatic artery embolization- HAE). Phương pháp này gây xơ tắc các nhánh động mạch nuôi dẫn đến hoại tử và giảm kích thước khối u máu gan theo thời gian. Đây là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu được thực hiện dưới hướng dẫn của hệ thống máy chụp mạch tích hợp AI mang lại độ chính xác và hiệu quả cao.

Hiếu Nguyễn

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi