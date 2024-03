Thu nhập ngành IT 'đi trước, về sau' so với bác sĩ

Từ sau 35 tuổi, nhân sự làm IT dễ trở nên đuối dần. Còn bác sĩ thì càng có kinh nghiệm và 'giá'.

"Trong dòng họ có một mình tôi làm IT, nhưng tính từ đời ông bà đến con cháu có 3 dược sĩ, 3 bác sĩ, 2 nha sĩ (đều học Y Dược TP HCM hoặc Phạm Ngọc Thạch). Bạn bè của tôi làm ngành IT nhiều (vì tôi học và làm ngành này), bác sĩ thì tầm mười mấy người.



Khi nhìn lại sự nghiệp của bản thân tôi, người thân, bạn bè... thì thấy:

- Về học: Y học cực hơn nhiều, khó hơn nhiều. IT dễ hơn.

- Về lương ra trường: IT đúng là nhanh hơn, lợi thế duy trì đến tầm 35 tuổi.

- Sau 35 hoặc 40 tuổi, và tới tận lúc hưu: IT đuối, đào thải mạnh. Làm bác sĩ thì kinh nghiệm, tiếng tăm, khách hàng nhiều, càng về sau kiếm càng nhiều tiền.



IT đúng là khởi đầu mua nhà nhanh hơn, nhưng cuối đời bác sĩ giàu hơn. Tôi chỉ có một số rất ít đứa bạn siêu giỏi, làm công ty khởi nghiệp phần mềm thành công và giàu hơn các bạn bên ngành Y.

IT dễ xuất ngoại hơn, nhưng về già cạnh tranh ác liệt. Ngành Y thì cuối đời an nhàn, cứ thế mà thu tiền".

Độc giả Quoc Khanh chia sẻ ưu, nhược điểm của nghề Y và nghề IT dựa theo góc nhìn sự nghiệp của bản thân, dòng họ, bạn bè. Chia sẻ này cung cấp góc nhìn khác, so với tác giả bài viết 'IT ra trường lương nghìn đôla, bác sĩ đi làm rồi vẫn phải học'.

Nghề IT đi trước về sau so với nghề bác sĩ là nhận định chung của đa số độc giả. Bạn đọc nickname hoquoctri.it.tdt nói: "Tôi đang làm trong ngành IT. Ngành này cần đa số lao động trẻ, còn bác sĩ thì càng có kinh nghiệm và về sau càng có giá.

Trong khi đó, làm nghề IT già càng đuối. Hơn nữa, người làm ngành IT cũng phải học và cập nhật kiến thức thường xuyên, không phải ra trường là đi làm ngay được.

Theo cảm nhận của tôi, nghề bác sĩ, ban đầu học thì nhiều thật nhưng đi làm rồi, việc chữa bệnh phải tuân theo phác đồ. Còn nghề IT thì muôn vẻ, mỗi ngày làm mỗi khác, một vấn đề khác.

Bác sĩ 50-60 tuổi kiếm việc còn có người nhận, còn IT cùng độ tuổi đi xin việc chắc bị đuổi về".

Độc giả FunnyGame nói: "Đãi ngộ cao trong ngành IT chỉ dành cho người có thực lực. Số còn lại trình độ làng nhàng, cũng có thể coi là tốt hơn các ngành kỹ thuật khác, chứ chưa chắc có cửa so với bác sĩ.

10 năm đầu IT kiếm tiền nhanh, nhưng bước vào tuổi 35 mà không bật lên được, thì đảm bảo là thua xa bác sĩ. Thêm vào đó ở Việt Nam, thì nhân sự IT đào thải rất khốc liệt khi có 'tuổi'. Tôi chưa thấy bác sĩ nào bị cho layoff, chứ IT thì nhiều".

