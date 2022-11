'Thu nhập bình quân của nhóm Millenials ở mức 6,23 triệu một tháng'

09h50 Thạc sĩ Lê Thu Huyền: 'Tốc độ già hóa dân số Việt Nam rất cao'

Trong bài nghiên cứu, Thạc sĩ Lê Thu Huyền cho biết Việt Nam đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, nhưng tốc độ già hóa dân số rất nhanh. Thời kỳ dân số vàng dự báo kéo dài 31 năm (2007-2039), tính từ 2022 còn khoảng 17 năm. Trong khi thời kỳ già hóa dân số trong nước hiện rất ngắn, dự báo chỉ trong vòng 26 năm (2011-2036) và chỉ còn khoảng 14 năm kể từ năm nay.

"Dân số cao tuổi Việt Nam những năm gân đây có xu hướng nữ hóa. Trong đó, độ tuổi 60-69 chiếm đến 59,7% tổng số người cao tuổi với 8,47 triệu. 63% người cao tuổi sống tập trung ở nông thôn. Yếu tố này dẫn đến phần lớn nhóm này có trình độ học vấn thấp. Chỉ có 32,4% người thuộc nhóm 'xế chiều' đang tham gia hoạt động kinh tế. Nói về đặc điểm sức khỏe và khả năng lao động, bà Huyền chỉ ra người già có nhiều hạn chế về mặt thể lực, chất lượng việc làm cũng không cao", bà Huyền phân tích.

Thạc sĩ Lê Thu Huyền - đại diện Viện Khoa học Lao động và Xã hội - ILSSA trình bày "Đảm bảo an ninh thu nhập khi về già - nhận thức và hành động của thế hệ Millenisls). Ảnh: Thanh Tùng

Các số liệu tổng hợp sau nghiên cứu cho thấy quy mô và tỷ lệ dân số cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) tại Việt Nam những năm gần đây tăng nhanh. Trong khi tỷ số dân số trong độ tuổi 15-64 tuổi lại giảm mạnh. Cụ thể, trong giai đoạn 2011-2020 giảm từ 10 lần xuống còn 8,9 lần. Tỷ lệ tăng dân số ở độ tuổi này ước tính sẽ tiếp tục giảm mạnh còn khoảng 5,6 lần năm 2030; 4,8 lần năm 2035; và 3,8 lần năm 2045.

Với tình hình và số liệu trên, bà Lê Thu Huyền đã chỉ ra những khó khăn và thách thức mà dân số Việt Nam, cụ thể là nhóm thế hệ Millenials sẽ đối mặt trong tương lai. Ngoài chất lượng lao động, việc làm hạn chế, số lượng nhân sự lao động cũng dự đoán ở mức thấp, dẫn đến đóng góp hạn chế cho tăng trưởng kinh tế. Hệ thống an sinh xã hội dự kiến vẫn chưa phát triển ổn định có thể khiến các gen Y đứng trước nguy cơ "Già trước khi giàu" trong bối cảnh Việt Nam vẫn là một quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp.

Mặt khác, tình hình an ninh thu nhập người cao tuổi tại Việt Nam cũng đang ở mức thấp. Bà Huyền nhận định nguyên nhân là do người dân chưa có sự chuẩn bị tốt từ khi còn trẻ về việc nhận thức, trau dồi trình độ học vấn, việc làm, cải thiện thu nhập, lên kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu... Để đảm bảo yếu tố an ninh cho nhóm dân số này, Chính phủ Việt Nam cũng có áp dụng các chính sách bao gồm: lương hưu và trợ cấp từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội; trợ cấp xã hội hàng tháng (lương hưu xã hội); việc làm và tín dụng cho người cao tuổi.