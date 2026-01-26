Thủ môn Hàn Quốc gây sóng gió cho ban huấn luyện sau trận thua Việt Nam

Hàn QuốcHwang Jae-yun viết lời xin lỗi nhưng kéo theo những hiểu lầm dành cho ban huấn luyện Hàn Quốc, sau khi thua Việt Nam ở trận tranh giải ba U23 châu Á 2026.

Ngày 23/1, Hàn Quốc hòa Việt Nam 2-2, rồi thua 6-7 trong loạt. Thủ môn Hwang Jae-yun đổ người ngược hướng sút cả 7 lượt đá, với lựa chọn bên phải ở 6 lượt đầu.

Một ngày sau trận, dưới bão chỉ trích từ người hâm mộ, Hwang đăng lời xin lỗi lên trang cá nhân Instagram. Tuy nhiên, bài đăng lập tức gây xôn xao khi thủ môn sinh năm 2003 cho biết "đã không nhận được bất kỳ chỉ đạo nào từ HLV trưởng hay HLV thủ môn".

Thủ môn Hàn Quốc Hwang Jae-yun thi đấu trong trận hòa Việt Nam 2-2 rồi thua luân lưu 6-7 ở trận tranh giải ba U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah ở Jeddah, Arab Saudi ngày 23/1/2026. Ảnh: AFC

Khoảng 4 giờ sau, Hwang đăng tải một lời giải thích khác. "Tôi đã nhận được nhiều tin nhắn do những hiểu lầm về bài viết đầu tiên. Ý của tôi là không phải không có chỉ đạo", thủ môn này viết. "Trong loạt đá luân lưu, việc đổ người hoàn toàn do tôi tự quyết định. Tôi xin chấp nhận các phê bình và cúi đầu xin lỗi một lần nữa".

Hwang không phải là thủ môn số một của Hàn Quốc tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trận tranh HC đồng với Việt Nam là lần đầu anh thi đấu. Ở 5 trận trước đó, Hong Seong-min mới là thủ môn bắt chính.

Dù đã lên tiếng giải thích, Hwang vẫn khiến ban huấn luyện Hàn Quốc chịu sóng gió, sau khi đã nhận bão chỉ trích vì thất bại dưới tay Việt Nam. Tại sân bay Incheon ở Hàn Quốc tối 25/1, khi được hỏi về loạt đá luân lưu, HLV trưởng Lee Min-sung cho rằng bài đăng của Hwang Jae-yun làm tăng thêm hỗn loạn.

"Loạt sút luân lưu và phản ứng trên mạng xã hội như vậy rõ ràng là hành vi không thể chấp nhận đối với một cầu thủ chuyên nghiệp", HLV Lee nói thêm. "Tôi tin rằng cách tốt nhất là nhanh chóng gác lại quá khứ, xin lỗi về thất bại và tập trung vào tập luyện. Điều quan trọng là duy trì phong cách riêng, giữ lập trường và tiếp cận trận đấu với thái độ tích cực".

Ông Lee Min-sung cũng khẳng định Hàn Quốc đã chuẩn bị cho loạt luân lưu từ tứ kết. Còn thủ môn luôn được khuyên chủ động lựa chọn hướng. "Chúng tôi không yêu cầu thủ môn chỉ đổ về một hướng", ông cho hay.

HLV Lee Min-sung trả lời phỏng vấn trước truyền thông Hàn Quốc ở sân bay Incheon ngày 25/1/2026. Ảnh: XportsNews

Phản ứng của HLV Lee với thủ môn Hwang cũng tạo nên những tranh cãi. Báo Hàn Quốc Isplus cho rằng phát biểu của HLV chỉ phù hợp khi gặp gỡ cầu thủ ở không gian riêng tư. "Công khai nhận xét như vậy chắc chắn tác động lớn đến cầu thủ. Sự bất mãn có thể gia tăng dẫn đến khó khăn trong việc quản lý phòng thay đồ", tờ này bình luận.

Thất bại trước Nhật Bản ở bán kết rồi Việt Nam ở trận tranh giải ba khiến thầy trò Lee Min-sung nhận nhiều chê trách. Truyền thông Hàn Quốc ví kết quả này như "thảm họa nhục nhã", đặc biệt sau lần đầu thua Việt Nam ở cấp độ U23.

Tại sân bay Incheon, HLV sinh năm 1973 đã cúi đầu xin lỗi người hâm mộ và thừa nhận "kết quả kém cỏi". Tuy nhiên, ông mong nhận được sự cảm thông và hứa sẽ giúp đội thể hiện bộ mặt mới tại ASIAD 20 ở Nhật Bản vào tháng 9.

"Tôi hy vọng mọi người sẽ tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi để chúng tôi phát triển thành tập thể tốt hơn. Mục tiêu hướng tới là giành HC vàng", Lee cho biết. "Chúng tôi đã thiếu rất nhiều tài năng ở tuyến giữa tại U23 châu Á. Đội có kế hoạch dự phòng, ý tưởng và thử nghiệm nhưng chưa thành công".

Trung Thu