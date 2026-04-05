Thủ môn đấm khán giả ở Anh

AnhThủ môn Joe Wright của Enfield Town đấm vào một khán giả đối phương ngay trong trận gặp chủ nhà Chelmsford City ở giải hạng Sáu tối 4/4.

Khi Wright đang chuẩn bị phát bóng lên từ khu vực cầu môn, thủ môn 29 tuổi bất ngờ quay lưng lại sân, hướng về phía nhóm CĐV chủ nhà đứng sát hàng rào. Sau vài giây, anh đổi hướng đột ngột và vung tay phải, đấm vào một khán giả.

Ngay sau đó, Wright quay trở lại sân với vẻ bình thản và chuẩn bị tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, trận đấu bị gián đoạn khoảng 7 phút với những tiếng huýt sáo la ó từ hơn 2.000 khán giả trên sân Chelmsford. Tổ trọng tài không quan sát thấy tình huống, nên không truất quyền thi đấu thủ môn này. Video tình huống sau đó được đăng trên mạng xã hội X, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Cảnh sát hạt Essex sau đó xác nhận không nhận được yêu cầu can thiệp tại sân và không triển khai lực lượng cho sự việc. Dù vậy, ban tổ chức đã tăng cường an ninh phía sau khung thành, với nhiều nhân viên mặc áo phản quang đứng giám sát khu vực này cho tới hết trận.

Sau trận, Wright không bị kỷ luật trực tiếp trên sân nhưng được lực lượng an ninh hộ tống rời sân. Đây được xem là biện pháp nhằm tránh những va chạm có thể phát sinh giữa cầu thủ và khán giả.

Hai CLB cũng có phản ứng trái chiều trên mạng xã hội trước khi xóa các bài đăng liên quan. Enfield Town cho rằng thủ môn của họ đã lời qua tiếng lại với CĐV đối phương, đồng thời cáo buộc có vật thể bị ném về phía Wright trước khi xảy ra sự việc. Trong khi đó, Chelmsford City khẳng định họ có bằng chứng video cho thấy Wright đã đấm một khán giả.

Trên sân, Chelmsford City thắng 3-0 trước Enfield Town. Tuy nhiên, kết quả chuyên môn bị lu mờ bởi tranh cãi liên quan đến hành vi của thủ môn đội khách.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã vào cuộc điều tra. Cơ quan này sẽ xem xét báo cáo của trọng tài cùng các bằng chứng liên quan để đưa ra kết luận chính thức. Trong bóng đá Anh, tấn công khán giả bị xem là vi phạm nghiêm trọng và có thể dẫn đến án phạt nặng, bao gồm treo giò dài hạn hoặc các biện pháp kỷ luật bổ sung. Dù vậy, trường hợp này vẫn cần được làm rõ toàn bộ bối cảnh, đặc biệt là những diễn biến trước khi Wright quay lại đối diện khán đài.

Cựu tiền đạo Man Utd, Eric Cantona từng tung người song phi để đạp vào một CĐV Crystal Palace trong trận đấu giữa hai đội năm 1995. Kết quả là Cantona bị cấm thi đấu 8 tháng.

