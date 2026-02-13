Muốn chia tay sau khi thử lòng bạn trai

Lúc đó tôi cần một câu trả lời rõ ràng cho cảm giác bất an của mình và giờ tôi đã có câu trả lời rồi.

Chuyện là tôi từng nhờ người quen thử lòng người yêu, kiểu nhắn tin "thả thính" xem phản ứng của anh thế nào. Kết quả là anh "dính" thật. Lúc biết chuyện, tôi hụt hẫng kinh khủng, vừa buồn vừa thất vọng vì trước giờ luôn nghĩ bạn trai là người đàng hoàng và nghiêm túc.

Giờ điều tôi băn khoăn nhất là cách kết thúc sao cho nhẹ nhàng. Tôi không muốn làm ầm lên hay vạch trần chuyện "test" vì nói ra cũng không hay ho. Tôi cũng không muốn biến mọi thứ thành một cuộc tranh cãi ai đúng ai sai. Tôi chỉ muốn dừng lại trong hòa bình thôi, kiểu mỗi người tự hiểu là không còn phù hợp nữa.

Nhưng tôi lại sợ nếu nói lý do chung chung quá, anh sẽ hỏi tới, rồi phản biện kiểu "em đang kiếm chuyện" hoặc "em hiểu lầm" và đeo bám tôi (từng có khi cả hai cãi nhau, chia tay). Tôi không muốn phải giải thích lòng vòng hay kể ra chuyện thử lòng, vì nói thật tôi thấy bản thân hơi dại dột khi làm vậy. Chỉ là lúc đó tôi cần một câu trả lời rõ ràng cho cảm giác bất an của mình và giờ tôi đã có câu trả lời rồi.

Tôi có nghĩ tới việc nói rằng cảm xúc đã thay đổi, tôi không còn thấy đủ tin tưởng để đi tiếp hoặc lý do muôn thủa là không hợp nhau, nhưng vẫn sợ nói không khéo lại thành làm tổn thương nhau thêm hoặc nói vậy khó mà dứt khoát ngay được. Chia tay mà kéo dài sẽ càng làm người trong cuộc đau khổ và khó xử. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Nguyệt Ánh