Thủ lĩnh Hezbollah: 'Tấn công Iran chính là tấn công chúng tôi'

Thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố mọi cuộc tấn công nhằm vào Iran cũng là nhắm tới nhóm vũ trang Lebanon và sẽ châm ngòi xung đột khu vực.

Trong bài phát biểu qua truyền hình tại cuộc mít tinh nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với Iran hôm 26/1, thủ lĩnh Naim Qassem nói rằng Hezbollah và lực lượng hậu thuẫn của nhóm đang đối mặt "cuộc tấn công không phân biệt ai với ai".

"Cuộc chiến chống lại Iran vào thời điểm này sẽ châm ngòi xung đột khu vực. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ lựa chọn cách hành động, nhưng Hezbollah sẽ không trung lập. Cục diện chiến sự sẽ quyết định chúng tôi hành động như thế nào. Hezbollah sẽ đưa ra quyết định dựa trên các lợi ích liên quan", ông nói.

Ông Qassem cho biết trong hai tháng qua, thông qua các bên trung gian hòa giải, Hezbollah đã nhận được "câu hỏi rõ ràng và dứt khoát" về khả năng nhóm vũ trang can thiệp nếu Mỹ và Israel xảy ra chiến tranh với Iran. "Họ muốn chúng tôi cam kết không can thiệp", ông cho hay.

Iran là quốc gia ủng hộ chính của Hezbollah, cung cấp tài chính và vũ khí kể từ khi lực lượng này được thành lập vào những năm 1980.

Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem phát biểu trên truyền hình hồi tháng 9/2025. Ảnh: AFP

Tuyên bố của thủ lĩnh Hezbollah được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo "hạm đội lớn" đang tiến về phía Iran. Lãnh đạo Mỹ dường như đã từ bỏ ý định can thiệp quân sự vào Iran, nhưng khẳng định đó vẫn là lựa chọn được xem xét.

Hezbollah hôm 26/1 kêu gọi người ủng hộ tập trung tại các thành trì của tổ chức này trên khắp Lebanon để bày tỏ ủng hộ Iran "trước sự phá hoại, đe dọa của Mỹ và Israel". Một số người ở vùng ngoại ô phía nam Beirut giơ ảnh lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cũng như cờ Hezbollah và Iran, đồng thời hô khẩu hiệu phản đối Mỹ.

Ông Qassem cảnh báo mọi âm mưu ám sát lãnh tụ Khamenei đều sẽ phá hoại ổn định khu vực và thế giới. "Hezbollah coi mối đe dọa như vậy cũng nhắm vào chúng tôi", ông nhấn mạnh.

Hơn một năm giao tranh với Israel, chấm dứt bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11/2024, khiến Hezbollah suy yếu nghiêm trọng. Chính phủ Lebanon đã triển khai kế hoạch giải giáp Hezbollah, bắt đầu từ miền nam.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, Israel vẫn tấn công thường xuyên vào những mục tiêu họ cho là của Hezbollah và duy trì quân đội tại 5 địa điểm ở miền nam Lebanon mà Tel Aviv coi là mang ý nghĩa chiến lược.

Huyền Lê (Theo AFP)