Thư ký tòa làm giả bản án

Cà MauNguyễn Quốc Khanh, thư ký TAND huyện Trần Văn Thời làm giả bản án huỷ hợp đồng mua bán đất trước đó, giúp người phụ nữ bán cho người khác.

Ngày 20/12, TAND huyện Trần Văn Thời tuyên phạt Khanh, 36 tuổi, mức án 2 năm tù về tội Giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, bà Hồng (61 tuổi, thầy thuốc hưu trí, ở Cần Thơ) cũng bị phạt 2 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ngày 30/12/2019, TAND huyện Trần Văn Thời thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán đất do bà Hồng khởi kiện ông Đặng Trương Hoàng Vũ ở xã Lợi An. Giữa tháng 1/2020, bà Hồng rút đơn kiện và vụ án bị đình chỉ. Sau đó, do có quen biết từ trước, bà Hồng nhờ Khanh giúp đỡ để lấy lại thửa đất trên.

Dựa vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án do mình đang quản lý và tham khảo các bản án mẫu, Khanh tự soạn bản án đã xét xử, giả mạo hoàn chỉnh về nội dung, hình thức và phần quyết định theo hướng phù hợp với yêu cầu khởi kiện của bà Hồng.

Ngày 6/5/2020, Khanh giao cho bà Hồng một bản án giả này. Từ đó, bà Hồng đã yêu cầu cơ quan thi hành án huỷ hợp đồng mua bán đất trước đó với ông Vũ, lấy lại thửa đất và đem bán cho người khác lấy 400 triệu đồng. Đến tháng 11/2021 sự việc bại lộ, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã bắt Khanh và bà Hồng.

Tại toà hôm nay, bà Hồng khai không biết đó là bản án giả, bởi không yêu cầu thư ký Khanh làm án giả. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bà có đọc bản án, biết rõ bản án không diễn ra trên thực tế nhưng vẫn sử dụng để đạt mục đích của mình.

Trong khi đó, bị cáo Khanh thừa nhận tội, khai nguyên nhân là "trả ơn cho bà Hồng" vì từng được giúp trị bệnh.

An Minh