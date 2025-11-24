Thủ khoa từng làm bốc vác, vừa học vừa nuôi cháu

Phúc Sơn vừa làm vừa nuôi cháu trong lúc học, song vẫn tốt nghiệp sớm với bằng xuất sắc, đứng đầu khóa 47 trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Nguyễn Phúc Sơn, cựu sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tốt nghiệp sớm một năm với điểm trung bình 3.81/4.0, điểm rèn luyện 93/100. Nam sinh là một trong 95 thủ khoa được TP Hà Nội tuyên dương tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hôm 14/11.

Với chàng trai 24 tuổi, đây là thành quả ngọt ngào cho những nỗ lực suốt nhiều năm qua.

Phúc Sơn trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sơn quê Thanh Hóa, là con thứ hai trong gia đình. Nam sinh kể bố mẹ chia tay khi mới hai tuổi, mẹ đi làm ăn xa để gửi tiền về cho bà ngoại chăm sóc ba chị em. Với Sơn, bà là điểm tựa tinh thần lớn nhất, ôm trọn tuổi thơ của cậu.

Biến cố ập đến khi Sơn học lớp 11. Chị cả rời nhà chỉ hơn hai tuần sau khi sinh, Sơn bắt đầu vừa học vừa chăm cháu trong căn nhà xập xệ, xuống cấp.

Dù vậy, với lực học tốt và chăm chỉ, năm 2019, Sơn trúng tuyển trường Đại học Ngoại thương (cơ sở 2, TP HCM), bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Nam sinh chọn theo ngành Kinh doanh và Thương mại quốc tế chương trình liên kết vì ước mơ du học và được hỗ trợ học phí.

Sau khi trả tiền vé xe vào Nam, cậu chỉ còn 180.000 đồng. Sơn ngay lập tức tìm việc làm thêm ở các cửa hàng tiện lợi để lo sinh hoạt phí. Nhưng chỉ sau hai tháng học, trên chuyến xe về thăm nhà, cậu nhận được tin bà ngoại qua đời.

"Đó là lần mình khóc nhiều nhất", Sơn kể. "18 tuổi, mình gần như mất hết mọi thứ, tiền không có, điểm tựa tinh thần cũng không còn".

Sơn đành nghỉ học, về quê. Dịch Covid-19 càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn: mẹ không có việc làm, em gái sắp lên đại học, còn cháu mới hơn 1 tuổi. Mọi chi phí sinh hoạt, sữa, bỉm cho cháu đều đặt trên vai cậu. Sơn làm thuê đủ việc, từng ra Hà Nội bốc vác, làm lao động phổ thông, gửi tiền về để mẹ lo cho em và cháu.

"Có những lúc mệt lả, mình phải dội nước lạnh vào người để tỉnh táo", Sơn nhớ lại.

Khoảng thời gian đó, Sơn từng có ý định đi xuất khẩu lao động để nhanh chóng kiếm tiền phụ giúp mẹ, và có cơ hội quay lại giảng đường đại học. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất ngoại, cậu tình cờ thấy thông tin tuyển sinh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Theo đó, sinh viên được miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 3,6 triệu đồng mỗi tháng. Thấy đây là cánh cửa để tiếp tục học hành, Sơn đăng ký xét tuyển và đỗ theo phương thức xét học bạ.

Nhập học, Sơn đưa cháu 4 tuổi lên sống cùng để tiện chăm sóc. "Với một sinh viên 20 tuổi, chưa từng gặp bố, giờ mình phải đóng vai trò như một người bố", Sơn chia sẻ.

Gửi cháu đi học cả ngày ở nhà trẻ, Sơn còn nhờ trông ngoài giờ đến 19h để đi làm gia sư. Vào mỗi cuối tuần, Sơn mang cháu lên trường, hoặc gửi nhờ bạn trông giúp để đi học, đi làm.

"Khoảnh khắc khiến mình xúc động nhất là lần đầu đi họp phụ huynh. Cháu chọn một chú tinh tinh nhồi bông nhỏ để tặng mình", cậu nhớ lại.

Với mong muốn ra trường sớm, Sơn đăng các môn học kín cả tuần. Cậu chủ động nghiên cứu trước đề cương, các yêu cầu đầu ra của môn học, đánh dấu những nội dung cốt lõi rồi tổng hợp thành danh sách để ôn luyện. Nếu chưa hiểu, Sơn đặt câu hỏi với giảng viên ngay tại lớp để nắm vững nội dung môn học. Không ít lần ốm, mệt, chàng trai quê Thanh Hóa dặn lòng phải cố gắng, không bỏ học hoặc bỏ thi.

"Nếu không gắng đi thi, mất học bổng, không có tiền học lại, là mất hết", Sơn nói.

Nhờ nỗ lực, Sơn nhận học bổng khuyến khích học tập 6/6 kỳ. Song song, cậu tham gia nghiên cứu khoa học và đạt giải nhất cấp trường, giải khuyến khích cấp Bộ. Hai đề tài của Sơn là: "Ứng dụng phần mềm đánh giá bài viết tự động Write&Improve để nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh của học sinh có hoàn cảnh khó khăn" và "Ảnh hưởng của việc sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo Loora trong việc nâng cao khả năng nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Tiếng Anh".

Ngoài niềm vui đạt giải, Sơn phấn khởi vì có thêm khoản tiền thưởng để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

"Những gì có thể kiếm tiền bằng việc học thì mình đều cố gắng làm", Sơn nói.

Phúc Sơn trong ngày nhận bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô Nguyễn Thị Hồng Nhật, Trưởng khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, ấn tượng với sự chủ động và tinh thần học tập của Phúc Sơn.

"Sơn thông minh, có trái tim nhân ái và kỹ năng lập kế hoạch rất tốt. Em luôn đặt ra các mục tiêu rõ ràng và nỗ lực thực hiện", cô nói. Nữ giảng viên đánh giá tinh thần lạc quan, nghị lực cùng môi trường học tập nhân văn đã giúp Sơn vượt lên hoàn cảnh và đạt kết quả học tập xuất sắc.

Sơn hiện là giáo viên tiếng Anh tại trường THCS An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Chàng trai vẫn ấp ủ dự định học thạc sĩ, và sẽ du học nếu đủ điều kiện về kinh tế.

"Thay vì từ bỏ ước mơ, mình điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện của mình để không hối tiếc về sau", Sơn nói.

Huyền Trang