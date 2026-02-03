'Cỗ máy' giành điểm tuyệt đối Toán thành thủ khoa thi đánh giá tư duy

Được coi là "tay chơi" Liên Quân Mobile nhưng Anh Tú cũng học rất cừ, từng hai lần giành điểm tuyệt đối thi Toán cấp tỉnh, trước khi trở thành thủ khoa thi đánh giá tư duy.

Trần Anh Tú, học sinh trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Hưng Yên, vượt qua gần 17.000 thí sinh để trở thành thủ khoa thi đánh giá tư duy (TSA) đợt đầu của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ở mức trên 90 điểm, chỉ 6 thí sinh đạt được.

Nhà trường cho biết nam sinh đạt 96,1/100 điểm, trong đó đạt tuyệt đối (40/40 câu) ở phần Tư duy Toán học, Tư duy đọc hiểu với 18/20 câu đúng và Tư duy khoa học giành điểm ở 34/40 câu.

"Em bất ngờ với kết quả này bởi đã khá loay hoay khi làm phần Tư duy đọc hiểu", Tú bày tỏ, chiều 3/2.

Phổ điểm thi đánh giá tư duy TSA 2026

Nam sinh cho biết dự định thi đánh giá tư duy ngay từ khi vào lớp 10 và nghiêm túc ôn luyện từ lớp 11 với nguyện vọng trúng tuyển ngành Khoa học máy tính (IT1) - ngành thường lấy điểm chuẩn cao nhất Đại học Bách khoa Hà Nội hàng năm.

Trong lớp của Tú, nhiều bạn bè cũng có nguyện vọng dự các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy. Vì thế, ngoài ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, thầy cô hỗ trợ học sinh mở rộng kiến thức, giao thêm đề, giúp Tú được ôn luyện thêm.

Với môn Toán, Tú có nền tảng từ trước, từng đạt hai giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh nên không gặp nhiều khó khăn. Em tập trung nắm vững kiến thức nền, đi sâu vào bản chất, luyện đề thường xuyên. Mỗi lần như vậy, nam sinh thường tự chấm lại bài, tập trung phân tích các câu sai để rút kinh nghiệm.

Với phần Tư duy đọc hiểu và khoa học, ngoài làm đề, Tú rèn luyện bằng cách chăm đọc các bài viết phân tích trên báo chí hoặc mạng xã hội.

Tú tự nhận không học kiểu "mọt sách" mà cố gắng cân bằng giữa học và chơi để tránh stress. Em thường xuyên chơi game, nghe nhạc hoặc chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe. Nhưng khi đã ngồi vào học, Tú tắt các thiết bị điện tử, tập trung cho đến khi hoàn thành mục tiêu đặt ra.

"Với em, ôn luyện cho bất kỳ cuộc thi nào cũng cần sự nghiêm túc, tích lũy từng chút một", Tú nói.

Trần Anh Tú trong sân trường, chiều 3/2. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Trần Quang Tiềm, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, cũng là người hướng dẫn Tú trong các đợt thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tự hào với kết quả của học trò. Thầy đánh giá việc Tú trở thành thủ khoa thi đánh giá tư duy là nhờ nền tảng Toán và quá trình nỗ lực bền bỉ, có kế hoạch.

Thầy Tiềm cho biết năm lớp 10, Tú tham gia kỳ thi học sinh giỏi Toán của tỉnh Thái Bình cũ và là một trong ba thí sinh đạt điểm tuyệt đối (20/20). Đến lớp 11, cuộc thi cấp tỉnh không được tổ chức. Sang lớp 12, Tú là học sinh duy nhất đạt tuyệt đối ở cuộc thi cấp tỉnh Hưng Yên (gồm Thái Bình và Hưng Yên cũ).

Ở kỳ thi kiểm tra chất lượng toàn tỉnh năm nay, Tú cũng đạt điểm Toán tuyệt đối 10/10. Điểm trung bình môn Toán các kỳ đều đạt 9,9-10. Với các môn học khác như Vật lý, Hóa học, nam sinh duy trì mức 9,8-9,9.

Lớp 12A1 của Tú có khoảng 40 học sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội và 10 em thi đánh giá tư duy TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ đầu năm học, các học sinh trong lớp đã được lên kế hoạch ôn tập cho các kỳ thi riêng.

Vì là đội trưởng đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường, Tú thường hỗ trợ các bạn trong lớp phần chưa hiểu hoặc giúp thầy chữa các câu sai.

Trong mắt bạn bè, Tú nhiệt tình, hòa đồng, là "tay chơi" chính hiệu trong bộ môn Liên Quân Mobile nhưng luôn biết cách cân bằng, dồn toàn lực cho việc học ở những giai đoạn cần thiết.

Đạt kết quả thi TSA như mong đợi, Tú không dự định thi tiếp hai đợt sau mà tập trung vào ba môn Toán, Lý, Hóa để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Em hy vọng cũng có thể đạt kết quả cao ở kỳ thi quan trọng này", Tú nói.

Dương Tâm