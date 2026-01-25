Thu hồi toàn quốc lô thuốc trị khớp Diacerin 50 kém chất lượng

Cục Quản lý Dược vừa yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô viên nang cứng Diacerin 50 (Diacerein 50mg) dùng điều trị thoái hóa khớp do không đạt tiêu chuẩn về hàm lượng nước.

Lô thuốc bị đình chỉ lưu hành và thu hồi mang số hiệu 0125, số đăng ký 893110447024, do Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế (Mebiphar) sản xuất ngày 20/4/2025, hạn dùng đến 20/4/2028. Quyết định thu hồi dựa trên kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM, xác định mẫu thuốc vi phạm mức độ 3 do không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu nước.

Cơ quan quản lý yêu cầu nhà sản xuất phối hợp với các đơn vị phân phối gửi thông báo thu hồi tới tất cả cơ sở bán buôn, bán lẻ và đơn vị sử dụng trên cả nước trong vòng 15 ngày. Doanh nghiệp phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình thu hồi, xử lý sản phẩm lỗi và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. Đồng thời, các cơ sở y tế và người dân cần ngừng ngay việc kê đơn, phân phối hay sử dụng lô thuốc này và trả lại cho nơi cung ứng.

Việc không kiểm soát tốt hàm lượng nước trong viên nang cứng ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định của dược phẩm, làm giảm hiệu quả điều trị hoặc biến đổi tính chất thuốc trong quá trình bảo quản. Diacerin thuộc nhóm thuốc chống viêm không steroid, bác sĩ thường chỉ định để giảm đau, cải thiện chức năng vận động cho bệnh nhân thoái hóa khớp háng hoặc khớp gối.

Lê Nga