Thu hồi kem dưỡng da Nivea do chứa chất không được công bố

Cục Quản lý Dược vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Nivea Extra Bright Night Nourish do có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Theo quyết định hôm 24/3, sản phẩm này do Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam ở TP HCM chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi cơ quan chức năng xác định sản phẩm chứa thành phần Propylparaben (0,1%) không có trong công thức đã đăng ký trong hồ sơ công bố mỹ phẩm.

Propylparaben là chất bảo quản được sử dụng rộng rãi trong ngành mỹ phẩm và thực phẩm nhằm ngăn ngừa nấm mốc, vi khuẩn phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng không rõ hàm lượng, không minh bạch hoặc vượt mức cho phép sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế thông báo tới cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc phân phối, sử dụng sản phẩm này, đồng thời tổ chức thu hồi và xử lý vi phạm theo quy định. Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam phải thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiêu hủy toàn bộ lô hàng không đạt yêu cầu. Báo cáo kết quả thu hồi phải gửi về Cục trước ngày 20/4.

Cùng ngày Cục Dược cũng yêu cầu thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với công ty này trong thời gian 6 tháng.

Gần dây, hàng trăm mỹ phẩm bị cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi vì sai hồ sơ công bố, không đạt chất lượng hoặc chứa thành phần không đúng quy định. Mới nhất, Cục Quản lý Dược thu hồi lô sản phẩm nước rửa tay Jane Ginger Orange Hand Wash (chai 450 ml) do vi phạm quy định về công bố thành phần.

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Quản lý Dược, cho hay các đợt thu hồi mỹ phẩm gần đây cho thấy cơ quan quản lý đang mạnh tay hơn trong việckiểm soát chất lượngsản phẩm lưu hành. Nhờ vậy, tỷ lệ mỹ phẩm vi phạm chất lượng bị thu hồi giảm xuống dưới 1,5% trong hơn 3.000 mẫu mỹ phẩm lưu hành trên thị trường được cơ quan chức năng lấy để kiểm tra.

Cơ quan này cũng khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua thuốc và mỹ phẩm tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng. Tra cứu thông tin sản phẩm trên website chính thức của Cục trước khi sử dụng.

Lê Nga