Thu hồi gần 750 loại thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng của Herbitech

Cục An toàn thực phẩm vừa yêu cầu các địa phương thu hồi khẩn cấp 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả và 675 mặt hàng kém chất lượng do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất.

Cục ban hành quyết định này ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cung cấp kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội. Qua điều tra, cảnh sát xác định Herbitech đã tung ra thị trường 67 mặt hàng giả. Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện 675 sản phẩm khác có định mức thành phần và hàm lượng nguyên liệu thấp hơn tiêu chuẩn doanh nghiệp đã công bố.

Công ty Herbitech trực tiếp sản xuất, gia công các lô hàng sai phạm này trong suốt giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025. Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm toàn quốc khẩn trương rà soát thị trường.

"Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các sản phẩm nêu trên đang lưu thông trên thị trường, tiến hành thu hồi ngay, đồng thời cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo về Cục An toàn thực phẩm", đại diện Cục cho hay. Về phía người tiêu dùng, nhà chức trách khuyến cáo không sử dụng các sản phẩm của Herbitech, báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện chúng bày bán trong các cơ sở.

Bên cạnh việc xử lý lô hàng của Herbitech, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các tỉnh thành tiếp tục đẩy mạnh công tác hậu kiểm. Các đơn vị cần tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm tổ chức vi phạm và chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa nhằm loại trừ nguy cơ mất an toàn thực phẩm.