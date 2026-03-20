Một tình huống đổ xăng tưởng bình thường bỗng thành “tiết mục tận thu” khó tin, khi thanh niên quyết không để sót dù chỉ một giọt xăng nào.

Một đoạn video đang khiến mạng xã hội xôn xao khi ghi lại cảnh một thanh niên đi đổ xăng với phong cách "không giống ai". Sau khi nhân viên vừa rút vòi, anh chàng lập tức lắc mạnh như đang cố vắt kiệt từng giọt còn sót lại. Chưa dừng lại ở đó, anh còn dùng tay "vét" sạch phần đầu vòi với quyết tâm không để lãng phí bất cứ chút xăng nào. Hành động này khiến những người xung quanh vừa bất ngờ vừa không nhịn được cười.

Thanh niên đi đổ xăng 'tận thu' đến giọt cuối cùng

Nhiều ý kiến cho rằng đây đúng là đỉnh cao của tinh thần tiết kiệm, tận dụng triệt để đến mức "khó ai theo kịp". Tuy nhiên, cũng có người hài hước nhận xét rằng làm vậy thì lợi chưa thấy đâu nhưng nguy cơ "ám mùi xăng" cả ngày là có thật. Dù đúng hay sai, đoạn video vẫn nhanh chóng lan truyền nhờ sự độc lạ của nhân vật chính.

Mộc Trà