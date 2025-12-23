Khoảnh khắc viral tại đêm Tinh Quang Đại Thưởng khi Trần Tinh Húc ngồi lọt thỏm giữa hai “bà tám” Châu Dã và Vương Ngọc Văn.

Đêm Tinh Quang Đại Thưởng không chỉ có ánh đèn sân khấu mà còn có những khoảnh khắc hậu trường cực kỳ hài hước. Trong video này, Trần Tinh Húc bất ngờ trở thành "nhân vật tàng hình" khi ngồi giữa Châu Dã và Vương Ngọc Văn. Hai cô nàng đúng chuẩn "bà tám chính hiệu", nói chuyện say sưa quên luôn không gian xung quanh.

Trần Tinh Húc 'tàng hình' giữa hai bà tám Châu Dã và Vương Ngọc Văn Hai cô nàng mải mê trò chuyện rôm rả, mặc kệ "bóng đèn" cao gần 1,9m ngồi giữa như... không tồn tại.

>> Con gái 'tàng hình' vì ông ngoại chỉ quan tâm cháu cưng

Trần Tinh Húc ngồi ngay ngắn, gương mặt vừa bất lực vừa buồn cười. Có lúc anh chàng nhìn thẳng phía trước như chấp nhận số phận. Khán giả xem mà không nhịn được cười vì độ tương phản quá rõ ràng. Một bên là không khí tám chuyện rộn ràng, một bên là sự im lặng cam chịu. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành điểm nhấn vui nhộn của sự kiện. Đúng là đi dự lễ trao giải mà cũng có "kiếp nạn" riêng. Video mang lại cảm giác giải trí nhẹ nhàng và cực kỳ duyên dáng.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Mộc Trà