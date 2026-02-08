Ngày vui của đời người bỗng biến thành màn biểu diễn võ thuật khiến chú rể chỉ biết nuốt nước bọt đứng nhìn.

Đám cưới này đúng là không giống ai khi cô dâu bất ngờ trổ tài múa côn nhị khúc cực kỳ điêu luyện ngay trước mặt chú rể. Từng đường côn vung lên dứt khoát, uy lực khiến ai xem cũng phải trầm trồ. Riêng chú rể thì đứng một góc quan sát mà gương mặt tái mét, tim đập chân run đúng nghĩa đen.

Cô dâu múa côn nhị khúc khiến chú rể 'tái mặt'

Từ khoảnh khắc này, dân mạng chỉ biết đùa rằng cưới được cô dâu vừa xinh vừa võ nghệ cao cường thì cả đời khỏi lo... bị bắt nạt.

