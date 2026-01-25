Cưới đúng dịp Halloween là xác định không chỉ có họ hàng hai bên, mà còn có cả 'ma quỷ, yêu tinh'… vào chung vui cực nhiệt.

Đám cưới tổ chức đúng ngày Halloween nên không khí vừa lãng mạn vừa 'rờn rợn' một cách rất có duyên. Khi tiệc đang vui thì bất ngờ các "yêu quái" ngoài đường hóa trang đi chơi Halloween thấy đông vui quá liền mạnh dạn ghé vào nhập hội. Không cần mời cũng chẳng cần quen biết, miễn có nhạc là tất cả cùng lắc lư.

'Yêu quái' nhảy tưng bừng trong đám cưới

Không khí đang ngọt ngào bỗng chuyển sang sôi động như lễ hội hóa trang phiên bản... cưới hỏi. Đây đúng kiểu đám cưới một lần trong đời, không đụng hàng, không thể copy. Sau này kể lại chắc khách mời vẫn còn cười hoài không hết. Halloween năm đó có lẽ là ngày vui nhất của cả cô dâu chú rể lẫn hội yêu quái đi ngang qua.

