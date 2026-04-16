Màn tạt đầu đầy tự tin của một tài xế nhanh chóng biến thành tình huống dở khóc dở cười khi chưa kịp “làm căng” đã va chạm xe khác.

Đoạn video từ camera hành trình ghi lại một pha xử lý giao thông khiến người xem không biết nên lo hay nên bật cười. Theo đó, khi đang lưu thông bình thường, chiếc xe gắn camera bất ngờ bị một ôtô màu đen từ bên phải "tạt đầu" cực gắt. Cú đánh lái nhanh, dứt khoát như thể tài xế kia đang muốn thể hiện bản lĩnh "đường ta ta đi".

Vừa tạt đầu, tài xế ôtô gặp cái kết đắng giữa đường

Chưa dừng lại ở đó, sau khi vượt lên, chiếc xe này còn có dấu hiệu chậm lại, như muốn "dằn mặt" phương tiện phía sau. Tuy nhiên, đời không như là mơ. Ngay khi còn đang bận thể hiện sự dữ dằn, tài xế này lại bất ngờ rơi vào tình huống oái oăm: phía trước xuất hiện phương tiện khác khiến anh ta không kịp xử lý. Từ thế chủ động "ra oai", tài xế nhanh chóng chuyển sang thế bị động, lúng túng cả về hành động lẫn tình huống. Đoạn clip kết thúc mà không ghi nhận va chạm nghiêm trọng, nhưng để lại một bài học khá rõ ràng.

>> 'Văn hóa gật đầu cảm ơn' khiến tài xế ôtô ấm lòng

