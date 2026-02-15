Chú voi tên Plai Duan đã khiến dân mạng bật cười khi thản nhiên băng qua trạm kiểm soát ở Thái Lan, mặc cho kiểm lâm gọi với theo.

Khoảnh khắc hài hước này diễn ra tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan khi chú voi rừng tinh nghịch Plai Duan ung dung đi ngang qua trạm gác trên một con đường núi.

Nhân viên kiểm lâm Surasit Wonthonglang cùng các đồng nghiệp đã phải lái xe bán tải bám theo phía sau để tìm cách đưa "vị khách không mời" trở lại rừng. Đoạn video cho thấy Plai Duan bước đi đầy tự tin, gần như phớt lờ hoàn toàn những tiếng gọi phía sau. Có lúc chú voi còn định chuyển sang làn đường khác, buộc lực lượng chức năng phải đánh lái áp sát để giữ đúng hướng di chuyển.

Voi phớt lờ lực lượng an ninh khi qua chốt kiểm soát

Surasit cho biết họ đã đưa được con vật trở lại rừng vào buổi sáng, nhưng đến tối cùng ngày nó lại quay trở ra, như thể chuyến đi dạo vẫn chưa đủ đô. Thái Lan hiện có khoảng 3.500 con voi hoang dã, con số đã tăng so với trước đây nhưng vẫn rất nhỏ so với ước tính khoảng 300.000 con vào đầu thế kỷ 20, trong bối cảnh môi trường sống bị thu hẹp và xung đột giữa người và voi ngày càng gia tăng.

