Khi voi không chỉ dùng sức mạnh mà còn biết… dùng não, thì trận chiến rừng già bỗng giống một pha hành động hài hước ngoài sức tưởng tượng.

Tại Vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi, một du khách đã ghi lại màn đối đầu hiếm có giữa hai gã khổng lồ voi và tê giác. Mọi chuyện vốn đã căng thẳng cho đến khi chú voi đực trưởng thành quyết định nâng cấp trận đấu bằng cách nhặt hẳn một thanh gỗ làm vũ khí. Thay vì lao vào húc nhau theo kiểu truyền thống, voi chọn phong cách đánh có chiến thuật khiến ai xem cũng bất ngờ. Khi cả hai tiến lại gần, chú voi bất ngờ vung vòi ném mạnh thanh gỗ về phía tê giác như một võ sĩ chuyên nghiệp. Cú ném không chỉ làm đối thủ giật mình mà còn khiến tê giác chùn bước thấy rõ.

Voi 'cầm gậy' ra đòn khiến tê giác chùn bước

Nhìn cảnh đó, du khách bật cười vì không ngờ voi lại biết chiến đấu theo kiểu... có đạo cụ. Có cảm giác chú voi đang nghĩ rằng dùng gậy vừa đỡ mệt vừa hiệu quả. Sau vài giây căng não, cả hai quyết định rút lui trong hòa bình, không ai muốn leo thang thêm.

Trận chiến kết thúc nhanh gọn nhưng để lại ấn tượng khó quên. Đúng là trong thế giới hoang dã, không chỉ mạnh là đủ, mà đôi khi còn phải biết tận dụng... đồ có sẵn. Và chú voi này rõ ràng đã chứng minh mình không chỉ to mà còn khá là khôn.

Hi (Theo Latest Sightings)